Konflikt družine je konflikt mesta

Pietro, Alvise in Toni so bratje, ki so podedovali imetje ribiške družine na otoku Giudecca v Benetkah. Od deda in nato očeta so podedovali tudi poklic – na krovu manjšega plovila lovijo tipične moeche, male rake iz beneške lagune, ki jih nato prodajajo ribarnicam in restavracijam. Globalne dinamike pa so oplazile tudi njihove navade in jim spremenile vsakdan, ki je v času covidne pandemije zašel v hudo krizo. Alvise je prepričan, da bi bilo treba hišo na Giudecci prenoviti in jo dajati v najem turistom, saj bi tako zaslužili veliko več kot z ribolovom. Na tem je namreč, da postane dedek: hči Luisa čaka otroka in družina potrebuje denar. Pietro pa se z bratovimi nameni ne strinja. Za nobeno ceno noče izgubiti očetove hiše in družinske identitete, povezane s tradicionalnim poklicem.

V središču filma so seveda Benetke. Konflikt, ki že več let narašča glede prihodnosti tega edinstvenega mesta na vodi, pa postane tudi konflikt družine, v kateri se krešejo različni pogledi na isto prihodnost. Pri vsem tem odigrava vlogo tudi čas pandemije – dnevi in ure, ko so Benetke zaživele v povsem drugačni luči. Prazni Trg Svetega Marka je bil za nekatere očarljiv, drugi pa so pogrešali trume turistov.

Režiser Andrea Segre, ki je film predstavil na septembrski beneški Mostri, je rojen v Dolu pri Benetkah in je večji del svojega filmskega opusa posvetil ravno Venetu. Producent celovečerca pa je Jole Film, producentska hiša iz Padove, ki prav tako namenja večji del energij in denarja opisovanju in spoznavanju domače stvarnosti, hkrati pa omogoča realizacijo vseh gledaliških in televizijskih predstav Marca Paolinija.

Film je te dni v Trstu na ogled v kinodvorani Ariston.

Welcome Venice

Italija, 2021

Režija: Andrea Segre

Igrajo: Paolo Pierobon, Roberto Citran in Andrea Pennacchi