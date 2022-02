Kornov Requiem agresiven

Pionirji nu metal glasbene zvrsti Korn se po treh letih vračajo s svežim glasbenim materialom. Prejšnji teden je namreč neodvisna založba Loma Vista Recordings predala namenu nov plošček z naslovom Requiem.

Ameriška zasedba Korn je proti koncu devetdesetih in na začetku novega tisočletja veljala za eno izmed boljših skupin nove glasbene zvrsti nu metal. Gre za podzvrst heavy metala, ki vsebuje glasbene vplive rapa, funka, industrial metala in pa grunge glasbe. Med vidne predstavnike glasbene zvrsti spadajo poleg benda Korn še zasedbe Deftones, Limp Bizkit in Linkin Park.

Korn so leta 1993 ustanovili kitarist James »Munky« Shaffer, basist Reginald »Fieldy« Arvizu, bobnar David Silveira ter drugi kitarist Brian »Head« Welch. Glasbeni projekt je sicer takrat nosil ime L.A.P.D. (Love And Peace Dude), leto kasneje se je fantom pridružil še pevec Jonathan Davis, kmalu nato pa je zasedba spremenila ime v Korn. Istega leta je izšel istoimenski prvenec, s katerim je bend pošteno presenetil ameriško heavy sceno. Sledili so ploščki Life Is Peachy, Follow The Leader in Issues, ki so skupino postavili na sam vrh svetovnega nu metal gibanja. V novem tisočletju je nato delovanje benda ostalo konstantno, pa čeprav tudi manj kvalitetno. Kitarist Welch je za obdobje nekaj let zapustil skupino in se spet vrnil leta 2013, bobnarja Silveiro pa je leta 2008 zamenjal Ray Luzier.

Zaradi koronavirusne pandemije je tudi kalifornijski bend moral opustiti nastope v živo, zato pa je pripravil novo ploščo Requiem, ki je izšla ravno prejšnji teden. Album ima devet skladb, traja pa malo več kot pol ure. Pri snemanju plošče je tokrat bendu priskočil na pomoč glasbeni producent Chris Collier. Sound benda je spet agresiven in močan. Pozna se na primer, da pevec Davis ni še prebolel smrti bivše žene. Singla Start The Healing in Forgotten sta primerna tudi za radijske valove, nekateri drugi komadi pa bodo gotovo osrečili starejše oboževalce skupine.

Pred leti sem trdil, da je bila glasbena žilica Davisa in ostalih pri koncu, danes pa moram priznati, da nam lahko bend še marsikaj pove.

Requiem

Korn

Nu metal

Loma Vista Recordings, 2022

Ocena: ★★★