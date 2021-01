Kot bi to bil zadnji dan ...

Začetek leta je obdobje, ko se le malo dogaja: v glasbenem svetu običajno vsi čakajo, kdo se bo prvi opogumil in izdal novo ploščo. Nemški bend Wedge spada nedvomno med bolj drzne, saj nam je že večkrat ponudil nove komade ravno v prvih mesecih leta. Tako je tudi letos, kajti prejšnji teden je zagledal luč nov glasbeni izdelek z naslovom Like No Tomorrow.

Skupina Wedge je nastala leta 2014 v Berlinu. Bend so ustanovili pevec in kitarist Kiryk Drewinski, basist in pianist Dave Götz ter bobnar Holger »The Holg« Grosser. Člane zasedbe druži ljubezen do rokenrola iz sedemdesetih in psihedelije s konca šestdesetih let prejšnjega stoletja. Fantje so leta 2014 izdali svoj istoimenski prvenec in prodrli na evropsko underground sceno z daljšo glasbeno turnejo. Od takrat je bend opravil več kot štiristo koncertov in ravno v živo pride še najbolje do izraza njegova glasbena energija. Leta 2018 je prišel na vrsto drugi album Killing Tongue, nato spet neskončne glasbene turneje, danes pa imamo pred sabo nov plošček. Če radi prisluhnete rokenrol kitaram s fuzz efekti in hammond klaviaturam, je Like No Tomorrow plošča za vas! Gre za izreden miks garažnega in progresivnega roka ter dobre mere psihedelije. Seveda spominja na rok iz sedemdesetih, ampak vseeno zveni sveže. V soundu prepoznamo vpliv bendov, kot so Deep Purple, MC5, Led Zeppelin in The Kinks. Rdeča nit novega albuma je gotovo revival roka, ki je zaznamoval sedemdeseta. Danes mu pravimo vintage rok, z njim pa se tako ali drugače ukvarjajo tudi drugi sodobni bendi, kot so na primer The Raconteurs, The Hellacopters, Graveyard in Wolfmother.

Pevec in lider nemškega benda Wedge Kiryk Drewinsky se tokrat v svojih besedilih dotika tematik, kot so digitalizacija (v prvi pesmi Computer), pojav velikih migracijskih tokov (v pesmi Acorss The Water) in druge družbene teme. Plošča je izšla ravno v obdobju, ko je svet v stiski in ko marsikdo misli, da ni boljše prihodnosti na obzorju. »No, ravno takrat, ko vas obdajajo občutki pesimizma in resignacije,« pravi Drewinsky, »ravno takrat, ko se vam zdi, da ne boste videli jutrišnjega sončnega vzhoda, takrat morate živeti in ljubiti, kot bi to bil vaš zadnji dan – Like No Tomorrow!«

Like No Tomorrow

Wedge

Vintage rok

Heavy Psych Sounds, 2021