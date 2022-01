Kraški kvintet razveseljuje že 30 let

Le kdo ne pozna pesmi Pronto Giuseppe, Pesem zapojmo, Kraška pesem, Miramar, Burja in Teran, Pleš Kraševka mala? V svoji tridesetletni zgodovini je ansambel Kraški kvintet ustvaril vse te melodije in še marsikatero drugo, ki jih najdemo na petih albumih, ki so jih izdali do sedaj.

Ob 30-letnici delovanja so izdali novo polko, Slovenka, večna mladenka. Goran Kocman je napisal melodijo, Damjan Pasarič (tekstopisec iz Celja) besedilo, aranžma pa je naredil mladi zamejski glasbenik Rok Dolenc, ki se je prvič preizkusil v narodnozabavnih vodah kot aranžer. Videospot so posneli na Bledu. Kot igralka v njem nastopa Ajda Mlakar, znana radijska in TV voditeljica Veseljaka in TV Planeta. Polka je takoj požela velik uspeh, na Youtubu so zabeležili že več kot 40.000 ogledov, skladbo vrtijo tudi po več kanalih, poleg tega so že zmagali na nekaterih lestvicah.