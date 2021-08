Kulisa za ljubezenski aperitiv ob sončnem zatonu

Tako kot Kalifornija ima tudi Nevada svoje puščavske predele. Stoner rok ritme kalifornijskih puščav pa bodo tokrat zamenjale bolj pop in folk obarvane melodije enega izmed najbolj popularnih bendov v ZDA. Iz Las Vegasa prihajajo The Killers in nam danes ponujajo novo ploščo Pressure Machine.

Skupina The Killers se je rodila na začetku tisočletja in bila med glavnimi akterji tako imenovanega post-pank revivala. V tistih letih so se namreč na svetovni glasbeni sceni prikazali bendi, ki so igrali indie rok in nostalgično stremeli po glasbi iz osemdesetih. Med te so spadali The Strokes, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, Interpol, Bloc Party in seveda The Killers. Novi glasbeni val je žel veliko uspeha, večina teh zasedb pa igra še danes. Skupino The Killers je leta 2001 ustanovil pevec Brandon Flowers. K projektu je povabil še kitarista Davida Keuninga, basista Marka Stoermerja in bobnarja Ronnieja Vannuccija Jr. Fantje so tri leta kasneje izdali prvenec Hot Fuss in v hipu zasloveli na svetovni sceni. Komadi, kot so Mr. Brightside, Somebody Told Me in All These Things That I’ve Done, so še danes najbolj priljubljeni med njihovimi oboževalci. Killersi so v svoji glasbi spajali pank in rok glasbo s sintetizatorji zvoka in pop glasbo iz osemdesetih, zgledovali pa so se po bendih U2, Depeche Mode, New Order, Joy Division, Queen, ipd. Zasedba je doslej izdala sedem plošč, zadnjo – Imploding The Mirage – lani, svetovna pandemija pa je tudi Flowersu in njegovim prekrižala načrte. Namesto svetovne turneje so se odločili, da bodo takoj posneli nov plošček, tokrat bolj intimnega in akustičnega. Tako je nastal Pressure Machine, concept album, v katerem Flowers pripoveduje o otroških letih, ki jih je preživljal v manjšem mestu Nephi v zvezni državi Utah, »mirnem mestecu, v katerem živijo dobri ljudje, ki ponoči ne zaklepajo hišnih vrat,« je obrazložil pevec. Tudi album je zato miren in nežen, spominja na folk Brucea Springsteena in njegov plošček Nebraska, pa tudi na Johnnyja Casha in Nicka Cavea. Pesmi so večkrat nostalgični spomini na najstniška leta, ki jih pač ni več. Med boljše komade spada ganljiva Runaway Horses, v kateri Flowers poje z ameriško kantavtorico Phoebe Bridgers. Idealna glasbena kulisa za ljubezenski aperitiv ob sončnem zatonu.

Pressure Machine

The Killers

Akustični pop folk

Island Records, 2021

Ocena: ★★★, 1/2