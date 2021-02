Kulturni praznik v Odtisih svetlobe

V novih prostorih Narodne in študijske knjižnice v goriškem Trgovskem domu sta krovni organizaciji Slovencev v Italiji, SKGZ in SSO, predstavili letošnjo skupno obeležitev dneva slovenske kulture, ki jo prirejajo v sodelovanju s Kinoateljejem. V imenu slednjega je spregovorila Mateja Zorn, ob njej pa še predsednica SKGZ Ksenija Dobrila in predsednik SSO Walter Bandelj.

Letošnji dogodek, ki so mu nadeli naslov Odtisi svetlobe: tam notri je vse naše življenje, bo digitalen, posvečen pa bo vrednotenju avdiovizualne dediščine Slovencev v Italiji. Pod režijo se je podpisal Leo Černic, slavnostni nagovor pa so zaupali arhitektki Vidi Rucli. V sklopu dogodka bodo tudi podelili tudi priznanja ob slovenskem kulturnem prazniku.

Osrednja proslava Slovencev v Italiji ob slovenskem kulturnem prazniku bo najprej na ogled na Youtube kanalu Kinoateljeja in sicer 8. februarja ob 19. uri. Na slovenskem programu Deželnega sedeža Rai za FJK si jo bo mogoče premierno ogledati 14. februarja ob 21. uri, ponovitev pa bo 18. februarja ob 20.55.