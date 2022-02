Kulturni praznik v znamenju Kosovela

»Ponosni smo, da sta nam krovni organizaciji zaupali izvedbo osrednje proslave ob slovenskem kulturnem prazniku in da lahko po tolikih desetletjih uresničimo tiho željo – posredovati širši javnosti odprtost, globino in daljnovidnost Kosovelovih verzov.« Tako je Damjana Kobal, častna predsednica Združenja staršev Romjan, dejala na današnji predstavitvi slovenskega kulturnega praznika, ki ga bodo Slovenci v Italiji letos proslavili v goriškem gledališču Verdi v nedeljo, 13. februarja. Ob njej sta sedela predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila in predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj. Vse od leta 2010 namreč proslavo skupaj prirejata obe krovni organizaciji.

Da bo kulturni program posvečen Srečku Kosovelu, ni naključje, je pojasnila Kobal, saj jih ime tega na Krasu rojenega pesnika spremlja že od nekdaj. V 60. letih prejšnjega stoletja je v Ronkah in Tržiču deloval pevski zbor, ki je nosil po njem ime, tržiški kulturni konzorcij je svojo prvo knjigo posvetil prevodu njegovih pesmi, v Ulici Romana v Tržiču njegovo ime nosi zelenica. Ker so v Združenju staršev Romjan prepričani, da je Kosovelova beseda živa in aktualna tudi v današnjem svetu, so njegove pesmi tudi uglasbili, za kar nosijo zaslugo Aljoša Saksida, Silvia Pierotti, Lara Černic in Samuele Mazza. Na prireditvi, ki je dobila naslov po Kosovelovem verzu Čutim te kakor veter (Ti sento come il vento), jih bodo izvajali Romjanski muzikanti in Mešani pevski zbor Ensemble Romjan. Za režijo je poskrbela Jasmin Kovic, ki je preplet besede in glasbe obogatila z gledališkimi in filmskimi vsebinami: na odru bosta tudi igralca Nejc Kravos in Miha Černic, avtorske projekcije so delo Sybil Calligaris, tonski in lučni mojster je Jurij Lavrenčič. Slavnostni govornik bo tržaški filozof Jernej Šček.

Goriško Verdijevo gledališče (Ulica Garibaldi 2/A) je največje v mestu, zato sta se krovni organizaciji odločili, da proslavo, ki uživa pokroviteljstvo Občine Gorica, priredita tu. Rezervacije sedežev zbirajo pri gledališki blagajni: do petka med 17. in 19. uro, v soboto med 10.30 in 12.30, v nedeljo pa uro pred pričetkom prireditve. Možna je tudi spletna rezervacija na naslovu info.teatroverdigorizia@gmail.com, vstopnice pa je v tem primeru treba prevzeti do sobote. Dodatne informacije nudijo na skgz-go@skgz.org in gorica@sso.org.