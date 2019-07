Lahkotna A Bath Full Of Ecstasy

Angleška electro-pop zasedba Hot Chip bo naslednje leto praznovala dvajsetletnico delovanja, pred dvema tednoma pa je zagledal luč album A Bath Full Of Ecstasy. Člani angleškega benda so aktivni tudi v drugih glasbenih projektih, večkrat vrtijo plošče na raznih dogodkih, ob tem pa imajo očitno dovolj časa tudi za snemanje novih komadov z »glavnim« bendom Hot Chip. Ploščo sestavlja devet komadov, traja pa malo več kot tri četrt ure.

Zasedbo Hot Chip sestavljajo pevec in kitarist Alexis Taylor, drugi pevec Joe Goddard, kitarist Owen Clarke, glasbenik Al Doyle ter bobnar Felix Martin. Z njimi večkrat sodelujeta še glasbenika Rob Smoukghton in Sarah Jones; člani skupine Hot Chip igrajo veliko različnih instrumentov, glavno vlogo pa igrajo sintetizatorji zvoka in številni elektronski efekti. Bend sta leta 2000 v Londonu ustanovila Taylor in Goddard. Fanta sta sama posnela nekaj kratkih plošč, ko pa so se jima pridružili še preostali člani benda, je leta 2004 izšel prvenec Coming On Strong. Bend je zaslovel z naslednjim albumom The Warning in podpisal pogodbo z glasbeno velikanko EMI Records. V naslednjih letih so člani dali duška svoji glasbeni žilici in posneli še plošče Made In The Dark, One Life Stand, In Our Heads, Why Make Sense? in pred kratkim še novo A Bath Full Of Ecstasy. Želja po njej se je Taylorju in Goddardu porodila, ko sta leta 2017 sodelovala pri snemanju novega albuma ameriške pevke Katy Perry. Takrat sta nastala komada Spell in Echo, ki sta kasneje dobila mesto na novi plošči. Pri snemanju novega albuma sta bendu priskočila na pomoč priznana producenta Rodaidh McDonald in Philippe Zdar. Zdar, ki se je smrtno ponesrečil dva dni pred izidom ploščka, je bil član izrednega francoskega dua Cassius. Njegov doprinos k novem albumu A Bath Full Of Ecstasy je zelo velik; nekateri komadi pozitivno spominjajo na Cassiuse, a tudi na pesmi drugih bendov, kot sta Phoenix in The XX. Plošča je v glavnem dobra mešanica electro glasbe in pop ritmov; prijetna, predvsem pa lahkotna. Med boljše skladbe spadata single Hungry Child in komad Why Does My Mind.

A Bath Full Of Ecstasy

Hot Chip

Synth-pop

Domino Records, 2019