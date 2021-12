Lep kot otroška pravljica

Sprejela me je v svojem stanovanju v Ljubljani. Spomnim se še njenega naslova, a sem pozabil cel kup detajlov, ki bi jih z veseljem podoživel. Bolj se trudim, da bi obudil še kaj, okusil kakšno nežno malenkost, bolj se mi zdi, da se spomnim samo imena ceste. Peričeva. Tu ni dvoma. Tam je bilo, v njenem stanovanju.

Prešine me slutnja, da je živela v prvem nadstropju, a tu se spomin že zamaje. Ne bi stavil pijače, da je bilo res prvo nadstropje.

Bolj zanesljiva bi bila stava, kako sem bil oblečen. Stavim honorar za ta zapis, da sem imel na sebi kratko majico in kratke hlače. Totalno neustrezno za presenetljivo vabilo k njej domov.

Zelo možno je, da nisem bil samo grdo oblečen, ampak da sem imel pod pazduhama dva velika madeža. Domneva sloni na dejstvu, da je bilo poleti in da sem v denarnici imel še zelo sveže vozniško dovoljenje. Pot v Ljubljano je bila za mojo takratno šofersko kilometrino že skoraj potovanje. Neizkušen voznik se na dolgi poti, po nevarni avtocesti povrhu, hitro oznoji. In moj takratni avto je bil škripajoči in cvileči štirikolesnik brez klime.

Zelo verjetno sem torej prišel k njej slabo oblečen in poten. Pubertetniški mozolji so se menda že upokojili, čeprav ni izključeno, da se je glede na njihovo količino le našel kdo, ki je podaljšal delovno dobo.

Pa se mi je vseeno nežno nasmehnila, ko je odškrnila vrata in pokukala izza njih. Obraz sem si zapomnil, to pa. Naslov in obraz sta v mojem spominu neizpodbitna. Naslov je v tej zgodbi nepomemben, pač običajni blok v tipični ljubljanski soseski. Obraz pa je ključen. Mil, nežen, gladek, urejen. Ne bi ga pripisal njenim letom.

Hitro izračunam, koliko je bilo stara, ker vem, katerega dne je bilo. Bilo je 18. julija 2003. Tako piše v dveh drobnih knjigah, ki mi ju je podarila s posvetilom.

Pobrskal sem na spletu, kaj je to bil za en dan. Petek. Ravno tistega dne je v Italiji umrl športni novinar Sandro Ciotti, radijska legenda. Zdel se mi je zelo star. Pa ni bil. 73 let. Medtem je v Johannesburgu v Južnoafriški republiki taistega dne Nelson Mandela slavil svoj 85. rojstni dan.

A če bi bila Ciotti in Mandela tisti dan z mano za Bežigradom, ne bi bila najstarejša. Moja gostiteljica je bila takrat v 92. letu življenja.

Do nje me je spremil skupni znanec Edi Šelhaus. On je bil takrat na tem, da dopolni 84 let. Iz Ljubljane je poklical v Trst, na Miramarski drevored, kjer je pol stoletja pred tem živel kot podnajemnik. Ohranil je stike s potomci nekdanje stanodajalke. »Peter, pridi v Ljubljano, Kristina te bo zelo vesela.«

Kristina Brenkova. Pisateljica, pesnica, soustanoviteljica Mladinske knjige, urednica, prevajalka Pike Nogavičke, Levstikova nagrajenka ... Dobri znanec Šelhaus, ki je bil naročen na Primorski dnevnik, ji je povedal zgodbo o društvu v tržaškem predmestju Rojan. Njej, udeleženki osvobodilnega boja in negovalki mladinske književnosti, se je zdelo imenitno, da si skupinica mladih prizadeva za ohranitev slovenske besede v tržaškem predelu. Navdušilo pa jo je tudi – predvsem? – ime društva: Rojanski Krpan.

Nekaj mesecev pred tem obiskom je med pogovorom za žensko revijo na vprašanje, kakšne so njene želje, rekla, da bi zelo rada pomagala društvu Krpan v Trstu. Na moj naslov je poslala kopije znamenitih ilustracij Toneta Kralja za Levstikovo pripovedko.

Danes se mi zdi neverjetno. Kristina Brenkova me je povabila domov, da me spozna. Jaz pa, budalo, sem verjetno šel k njej v kratkih hlačah in – grozni davek neizkušenosti – brez snemalnika, brez fotografskega aparata. Brez ničesar. Rož ji gotovo nisem nesel. Danes samo upam, da ji nisem prinesel »nekaj rojanskega«, na primer vino od Piščancev ali steklenico z etiketo Stock 84.

Samo še tega se spomnim, da mi je Edi rekel, da ima Kristina dobre in slabe dni, letom primerno pač. »Danes je v redu,« me je pomiril. Menda jo je tisto jutro razveselila vest o rojstvu pravnuka, pri čemer se je pošalila, da je obdana z moškimi, da pa je to ne moti.

Bal sem se, da bo krhka in bolehna. Pa ni bila. V trenutku, ko so se počasi odprla vrata stanovanja, me je iznenadil njen obraz. Ne-po-za-ben. Tisti obisk me je – budalo dvajsetletno – naučil, kaj je ženska lepota.

Na spletu in v knjigah je več njenih fotografij, ki potrjujejo gracioznost te drobne gospe. Iz pogleda vejejo omika, razgledanost, tenkočutnost. Pred mojimi očmi pa je po skoraj dvajsetih letih neke vrste fatamorgana. Vsi predmeti plapolajo, razberem le napis Peričeva in razločim obraz. Lep kot otroška pravljica.