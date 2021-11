Likovni horizonti

Horizonti, ki jih je rad ustvarjal Deziderij Švara, in tisti, ki so jih člani Kulturnega društva za umetnost Kons ustvarili ob misli na pokojnega tržaškega slikarja, so do 11. decembra na ogled v izolski Galeriji Insula. Skupinsko razstavo z naslovom Horizonti, Hommage Dezideriju Švari so odprli v torek, pripravil jo je kurator Denis Volk.

V dveh manjših razstavnih prostorih je na ogled izbor del, ki jih je Deziderij Švara (1934–2020) ustvaril zlasti v zadnjem delu svojega življenja, in sicer med letoma 2016 in 2020. Ob teh pa dela Jasne Merkù, Jane Pečar, Andreja Furlana, Matjaža Hmeljaka, Sandija Renka, Franka Vecchieta in Ivana Žerjala. Razstavo spremlja tudi katalog (uredila sta ga Volk in Renko), v katerem so predstavljeni vsi sodelujoči ustvarjalci.

Vecchiet je na torkovem odprtju povedal, da sta s Švaro pol stoletja sodelovala pri raznih društvih – najprej v Grupi U, iz katere se je kasneje rodilo Društvo zamejskih likovnikov, veliko desetletij kasneje pa društvo za umetnost Kons, za katerega so dali pobudo mladi ustvarjalci. »Ko so oni zrastli in imeli družine, je Švara spet prišel do mene in rekel: zdaj morava midva poprijet in vodit,« se je v smehu spominjal Vecchiet.