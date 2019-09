Lipizer: dobri kandidati, a brez zmagovalca

38. mednarodno tekmovanje violinistov Rodolfo Lipizer, ki je prejšnji teden potekalo v Kulturnem centru Bratuž v Gorici, je ostalo brez zmagovalca: to pa nikakor ne pomeni nizke kakovosti, so organizatorji dejali na zaključnem nastopu šestih finalistov. Kot so povedali Lorenzo Qualli, s pokojno ženo Eleno Lipizer ustanovitelj in duša goriškega tekmovanja, ter predsednik žirije Guido Pipolo, ni bilo lahko izločati kandidatov, ki so se na vrsti zahtevnih preizkušenj vsekakor imenitno odrezali, toliko, da so si zaslužili tudi nekaj posebnih nagrad, čeprav se niso uvrstili v finale.

Ker prva nagrada ni bila podeljena, si je šesterica finalistov delila mesta od 2. do 7. – slednjega je zasedla devetnajstletna italijanska violinista Irene Fiorito, ki je skupaj s šestouvrščeno Rusinjo Marijo Lundino rešila čast Evrope pred vedno bolj izrazito premočjo Daljnega Vzhoda. Ravnovesje med spoloma finalistov je dopolnila 24-letna Namhyun Kim iz Južne Koreje, štiriindvajset let pa je star tudi četrtouvrščeni kitajski violinist Tianren Xie, Tretjo nagrado je osvojil osemnajstletni Kitajec Chaofan Wang, najvišje pa se je uvrstil dvaindvajsetletni Japonec Issei Kurihara, ki je lani osvojil 5. mesto, letos pa se povzpel na drugo.