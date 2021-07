Literarno nagrado FJK prejme Melania Mazzucco

Italijanska pisateljica Melania Mazzucco je prejemnica literarne nagrade Furlanija - Julijska krajina, ki jo je krajevna deželna uprava lani ustanovila z namenom, da bi s pomočjo velikih literarnih imen promovirala krajevno stvarnost. Potem ko se je Valerio Massimo Manfredi, lanski prejemnik nagrade, ki je nastala v sodelovanju s festivalom Pordenonelegge, posvetil Ogleju, bo letošnja zmagovalka v zameno za nagrado svoj literarni tekst postavila v Videm in med sledove, ki jih je v mestu pustil slikar Giambattista Tiepolo. Pripoved Infinito fuoco (Neskončni ogenj) bo predstavila septembra na pordenonskem festivalu, kjer ji bodo tudi izročili nagrado.

Zmagovalko so v sredo razglasili v deželni palači na Velikem trgu predsednik Massimiliano Fedriga in Tiziana Gibelli, ki je v njegovi vladi odgovorna za kulturni resor, predsednik fundacije Pordenonelegge Michelangelo Agrusti in član žirije Gian Mario Villalta. S hvaležnostjo so se spomnili dosedanjega predsednika žirije, pisatelja Paola Maurensiga, ki je rimsko pisateljico predlagal za nagrado in žal umrl pred dobrim mesecem dni. Melania Mazzucco bo s svojim ugledom in priljubljenostjo, ki jo uživa med bralci, nedvomno prispevala k temu, da bodo umetnine, ki jih je Tiepolo (1696–1770) ustvaril v Vidmu, bolj znane. To ne bo prvo delo, ki ga avtorica romanov Vita in Un giorno perfetto posveti kakemu slikarju, saj se je že razpisala tako o Tizianu kot o Tintorettu. »Videm je najbrž v večji meri Tiepolovo mesto kot so njegove rojstne Benetke,« je prepričana nagrajenka, ki je v krajšem video sporočilu spomnila, da je mogoče v furlanskem mestu slediti celostnemu razvoju tega velikega slikarja. Sem se je – po uspešnih poslikavah v tujini – tudi vrnil in pisateljici je všeč misel, da se je bolj kot med beneškimi kanali ravno na griču videmskega gradu naužil tiste širine neba, ki jo je upodobil v tolikih delih.