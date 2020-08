Little Joe, parabola o skrivnosti

Leto dni po predstavitvi na festivalu v Cannesu, kjer je protagonistka tega filma prejela nagrado za najboljšo žensko vlogo, je dokaj poseben film Jessice Hausner na sporedu tudi v tržaški kinodvorani Ariston.

Celovečerec, ki ga je režiserka predstavila kot parabolo o skrivnosti, ki jo nosimo v sebi, je zgodba o znanstveni raziskovalki, strokovnjakinji za genetiko, Alici, zaposleni v mednarodnem podjetju, ki se ukvarja z razvojem novih rastlinskih vrst.

Alice je ustvarila zelo posebno živordečo cvetico, ki ni le osupljivo lepa, pač pa ima tudi izjemno terapevtsko moč. Ob idealni temperaturi, primerni hrani ter rednih pogovorih bo namreč osrečila svojega lastnika. Alice prekrši interno pravilo družbe in odnese eno od rastlinic domov kot darilo najstniškemu sinu Joeju. Poimenujeta jo »Mali Joe«. A skupaj z rožo raste tudi materin sum, da njena stvaritev ni tako nedolžna kot namiguje ime.

Mali Joe je namreč zgodba o materi, ki jo muči slaba vest, ko gre v službo in »zanemarja« svojega otroka. Zgodba o materi, ki jo obhajajo protislovna čustva, saj je rastlina njen drugi otrok: njena stvaritev, sad njenega dela. In tudi tega otroka noče zanemarjati.

»V pravljicah in zgodbah, pa tudi v življenju, doživljamo mater kot nekoga, ki je na nekakšen neviden način neločljivo povezan s svojim otrokom - je povedala Hausnerjeva. V najboljšem scenariju je ta vez ljubeča, v nobenem primeru pa je ni mogoče pretrgati in predstavlja temelj brezpogojne odgovornosti matere do otroka. Vsaka zaposlena mati je že slišala vprašanje (v katerem se pogosto skriva očitek): »Kdo bo pa skrbel za otroka, medtem ko boste v službi?« Film je v Trstu na sporedu do jutri. (iga)

Little Joe

Režija: Jessica Hausner

Igrajo: Ben Whishaw, Emily Beecham in Kerry Fox