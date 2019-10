Ljubezen v svetu Miroslava Košute

Ljubezen v vseh odtenkih. Tista »kalsična« med moškim in žensko ali pa tista do narave in domovine, pa še ljubezen do najmanjših živih bitij, kot so recimo mravlje. To je rdeča nit nove pesniške antologije Miroslava Košute Ljubezni to pesem, ki je izšla pri slovenski založbi Miš in so jo predstavili v Tržaškem knjižnem središču.

Ilustriral jo je Damijan Stepančič, uredil pa jo je profesor slovenske književnosti in izvedenec za mladinsko književnost Igor Saksida.

Knjiga je namenjena tako mlajšim – in sicer zlasti srednješolski mladini – ter starejšim prekaljenim požiralcem knjig. V knjigi se tako medsebojno spajajo mladinske in nemladinske pesmi, ob njih pa v obliki pripisov še basni in epigrami.

Več v nedeljskem Primorskem dnveniku.