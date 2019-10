V bogati knjižni beri Miroslava Košute je po novem tudi antologija, ki nosi naslov ene njegovih pesmi – Ljubezni to pesem. Knjiga je izšla pri založbi Miš, v četrtek, 3. oktobra, ob 18. uri pa jo bodo predstavili v Tržaškem knjižnem središču na Trgu Oberdan. Z Miroslavom Košuto se bo pogovarjala urednica Nika Susman.

Antologija prinaša »izbor pesmi od prvih korakov do zrelih stopinj«, kot se glasi njen podnaslov. Izbor je opravil dr. Igor Saksida in je, kot je zapisal, zelo subjektiven, saj je nastal na podlagi njegovega osebnega videnja pesnikovega sveta. Na preko 140 straneh prinaša res veliko pesmi, pa tudi bogato spremno besedo, za katero je prav tako poskrbel Saksida. Sestavni del vsebine lepo oblikovane knjige pa so nedvomno tudi ilustracije Damijana Stepančiča, ki je Košutove verze upodobil in podprl s svojimi bogatimi ilustracijami.