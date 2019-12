Lov na besedo leta

Na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU tudi letos iščejo besedo leta. Predloge sprejemajo do 19. decembra na naslovu beseda.leta@zrc-sazu.si ali na družbenih omrežjih, kjer sta dejavna ZRC SAZU in portal MMC – Facebook, Twitter, Instagram. Izmed vseh predlogov bo strokovna komisija izbrala devet finalistk, deseto bo prispevala časopisna hiša Delo (v sobotni izdaji časopisa že od maja letos objavljajo besedo tedna, h kateri razlago posredujejo ravno raziskovalke in raziskovalci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU). Spletna anketa bo potekala od 3. do 9. januarja, ko bodo najbolj iznajdljivi in navdihnjeni imeli tudi priložnost, da iz 10 besed kandidatk spesnijo najlepšo pesem, ki jih bo povzemala.

Kandidatke za besedo leta izbirajo med besedami, ki so posebej pomembne za iztekajoče se leto in ilustrirajo dogajanje in spremembe v družbi, a s poudarkom na tem, da gre za nekaj relativno novega v jeziku. V zadnjih letih sta se na tem seznamu znašli besedi begunec in čebela.