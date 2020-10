Loving - ljubeči pogledi

Knjigarniške police so polne skrbno oblikovanih knjig s črno-belimi fotografijami. Mnoge imajo kot vezno nit ljubezen, poljube, romantiko. Redke pa imajo za sabo tako zanimivo zgodbo kot Loving, ki je v angleški in italijanski inačici pravkar izšla pri milanski založbi 5 Continents Editions. Jutri ob 18. uri jo bodo predstavili v tržaški kavarni San Marco.

Začetek te zgodbe sega nekaj desetletij nazaj, ko sta v starinarnici v Teksasu, natančneje v Dallasu, Hugh Nini in Neal Treadwell med brskanjem po kupu starih fotografij odkrila črno-bel posnetek, na katerem sta bila objeta mlada moška. Pritegnil ju je njun zaljubljeni pogled, v katerem sta prepoznala svojega. In misel na njun pogum. Fotografija je bila namreč posneta okrog leta 1920, na prostem, pred hišo, zato je njuna odločitev, da se nastavita fotografu (prijatelju ali sorodniku, ki je očitno odobraval njuno zvezo ali nepoznanemu profesionalcu?) in tako »pred svetom« potrdita, da se imata rada, zahtevala določeno mero poguma. Pravzaprav bi jo v marsikaterem okolju, tudi v naši neposredni bližini, zahtevala še danes, sto let kasneje. Zato je knjiga Loving. Una storia fotografica (336 strani, 49€) dragocena in dobrodošla.

Loving (kar bi lahko prevedli kot ljubeč ali nežen) je zbirka več kot 300 fotografij, katerih protagonistka je moška, homoseksualna, ljubezen. Za vse je značilno, da niso nastale namensko za to knjigo, temveč iz zasebnih razlogov.