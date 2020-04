Pojasniti, kaj je bila bivša Jugoslavija današnji in tudi prihodnji generaciji, ki se ji zgodba o skupni, federativni državi zdi karseda tuja in nemogoča – podobno kot se je nam, ob pripovedi o drugi svetovni vojni, zdelo, da je to oddaljena preteklost, ki pač sodi v zgodovino. Istočasno pa je dokumentarec Petre Seliškar tudi sladka pripoved o odnosu mame in hčerke.

Terra je namreč petletno dekletce, ki ne uspe razumeti, kako je lahko sedem danes samostojnih držav nekoč tvorilo eno samo državo. Mama Petra ji skuša v simpatičnem klepetu razložiti, kako se je tudi sama leta 1978 rodila v bivši Jugoslaviji in je zato del tistega sveta, ki je lahko iz Slovenije na Hrvaško, Bosno ali v Srbijo potoval brez dokumentov.

Terri je vse to povsem nerazumljivo, ker ve, da mora, ko gre k babici v Makedonijo, poleg meje prekoračiti tudi zarezo zgodovine in zapletenih političnih trenutkov. Zaradi rigidne zakonodaje in političnih razmer so v filmu ljudje, ki živijo ob meji, primorani poiskati svojske rešitve, s katerimi si normalizirajo vsakdan in postavljajo zrcalo državno-političnim sistemom. Mama Evropa je tako pravljica, a ima cel kup realnih in trpkih trenutkov, ki ob ljubeznivem odnosu mame in hčerke prikazujejo zanimivo zgodbo, ki pripoveduje tudi o strpnosti in otroku povsem nerazumljivem sovraštvu. Dokumentarec se tako sooča z mejami današnje Evrope in z življenjem, ki ga le te sooblikujejo. Junaki filma so navdihujoči posamezniki, ki so zaobšli zunanje meje ravno zato, ker so uspeli premagati svoje lastne notranje meje.

Avtorica filma, Petra Seliškar, ki sicer humorni kreativni dokumentarec podpisuje prav s petletno hčerko Terro, je filmarka mlajše generacije slovenskih režiserjev. Rojena v Ljubljani, je film in režijo doštudirala na akademiji Nafta v Amsterdamu in kasneje v Sheffieldu v Angliji končala podiplomski študij iz produkcije.

Film, ki pripoveduje tudi o odnosu, ki ga ima do meje tržaški pisatelj Boris Pahor, je Petra Seliškar posnela v sodelovanju z življenjskim sopotnikom Brandom Ferro. V teh dneh si ga lahko ogledamo zastonj na spletni strani https://bsf.si.

Mama Evropa

Sovenija, Hrvaška, Makedonija 2013

Režija: Petra Seliškar

Ocena: ★★★ 1/2