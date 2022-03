Marjan Kravos - Panči prejemnik nagrade za življenjsko delo

Marjan Kravos - Panči, scenograf pri Slovenskem stalnem gledališču in slikar, je prejemnik nagrade za življenjsko delo »Polde Bibič«, ki jo podeljuje Združenje dramskih umetnikov Slovenije »Duša Počkaj«. Komisija za nagrade, ki so jo sestavljali Branko Jordan, Rok Andres in Barbara Cerar je v utemeljitvi med drugim zapisala, da »je med najvidnejšimi gledališkimi ustvarjalci, ki so zaznamovali in oblikovali podobo, status in uspehe Slovenskega stalnega gledališča Trst.«

Marjan Kravos - Panči je podpisal več kot sedemdeset scenografij, med njimi največ za produkcije Slovenskega stalnega gledališča, sodeloval pa je tudi z drugimi gledališči iz Slovenije. »Ob predanem in natančnem gledališkem delu je ustvarjal tudi kot slikar in grafik, pripravil je vrsto samostojnih razstav ali bil vključen v skupinske razstave v galerijah v Sloveniji, Italiji in drugod,« so še zapisali.

Igralsko nagrado Združenja dramskih umetnikov Slovenije »Duša Počkaj« za dveletno obdobje prejmeta Iva Krajnc Bagola, članica ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega in Vito Weis, član ansambla Slovenskega mladinskega gledališča, za izjemne igralske stvaritve v zadnjih dveh letih.

Igralsko nagrado Združenja dramskih umetnikov Slovenije »Marija Vera« za življenjsko delo prejme gledališka igralka Jožica Avbelj.

Nagrade bodo podelili na svetovni dan gledališča, 27. marca, na otvoritvi festivala Teden slovenske drame v Prešernovem gledališču Kranj.