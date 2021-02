Marpurgi Igorja Pisona danes na nacionalnem radiu Rai 3

Nacionalna radijska mreža Rai 3 bo danes v oddaji Rai3Suite ob 22.30 predvajala opero Marpurgi SNG Maribor, kar bo zaključilo niz koncertov tega tedna.

Opera Marpurgi je sad tesnega umetniškega sodelovanja, saj je glasba nastala izpod peresa mednarodno uveljavljene skladateljice Nine Šenk, libreto pa je po motivih istoimenskega romana Zlate Vokač Medic oblikoval Tržačan Igor Pison, ki je tudi podpisal režijo.

Marpurgi so operni prvenec skladateljice Nine Šenk.»Nekateri deli, kot je na primer Janijevapesem Prišli bodo vetrovi, so celo izrazito spevni, tako da nam melodijaše dolgo ostane v ušesu,« je za Primorski dnevnik po premieri zapisala muzikologinja Sara Zupančič. In še: »Instrumentalna pisava Nine Šenk je izrazito modernistična,v njej pa prepoznamo tudi težnjo po izoblikovanju bogate barvne palete.Skladateljica uporablja tradicionalne in razširjene izvajalske prakse,ki se mestoma že spogledujejo z drugimi glasbenimi tradicijami: trobentev instrumentalnem uvodu na primer uporabljajo dušilce, kar daje glasbiskoraj jazzovski prizvok. Njen glavni namen pa je vendarle orisati opernesituacije in protagoniste, da bi ustvarila glasbeno pripoved. V tem vidimo, da sta z Igorjem Pisonom, ki je podpisal libreto in režijo, tesno sodelovala.«

V glavnih vlogah nastopajopriznana sopranistka Sabina Cvilak (Mirjam), baritonist Jaki Jurgec (Hannes)ter tenorista Martin Sušnik (Mathias) in Bogdan Stopar (Jani). Zbor inorkester SNG Maribor vodi dirigent Simon Krečič.