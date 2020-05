Med boljšimi na sceni

<Ljubitelji psihedelije, spet ste vi na vrsti: pred nami je Omens, novi glasbeni izdelek ameriško-nemškega psych rock benda Elder.

Zasedbo Elder so pred skoraj petnajstimi leti v Bostonu ustanovili pevec, kitarist in pianist Nick DiSalvo, bobnar Matt Couto ter basist Chas Mitchell, katerega je po dveh letih zamenjal Jack Donovan. Fantje so v relativno kratkem obdobju izdali dve studijski plošči, istoimenski prvenec Elder in Dead Roots Stirring, poleg tega pa še kar nekaj glasbenih sodelovanj, kratkih albumov in live ploščkov. Skupini sem prvič prisluhnil v živo leta 2012 na nekem nemškem festivalu. Trio je takrat igral v popoldanskih urah in imel že na prvi pogled bistveno drugačen imidž – brez dolgih brad in usnjenih oziroma jeans jopičev, pač pa izrazito psihedelično glasbeno podlago. Med polurnim nastopom je publika v »religiozni« tišini debelo gledala mlade fante. Tri leta kasneje so Elder podpisali pogodbo z nemško neodvisno založbo Stickman Records in izdali glasbeni biser Lore. Leta 2017 je zagledal luč še plošček Reflections Of A Floating World, bend je iz leta v leto zbiral več oboževalcev, danes pa spada med glavne atrakcije evropskih heavy psych stoner festivalov.

S selitvijo pevca DiSalva v Berlin in pristopom novega, četrtega člana, kitarista Michaela Risberga, se je sound zasedbe še dodatno razvil. Lani je bobnarja Couta zamenjal Georg Edert, zasedba pa se je nato odpravila v francoski Studio Black Box in začela s snemanjem novega albuma Omens. Pri snemanju je sodeloval tudi italijanski glasbenik Fabio Cuomo, in sicer z igranjem klavirja in predvsem sintetizatorjev zvoka ter melotrona. Odlična poteza! »Ploščo smo večkrat posneli “v živo”, to je vse komade, brez presledka, nato pa tudi vsako pesem posebej,« nam je razkril DiSalvo. »Prvi del skladbe Halcyon je na primer totalna glasbena improvizacija. Na koncu smo dodali še besedila in plošča je bila tako dokončana.«

Končni rezultat je dober psihedeličen album, pet komadov za več kot petdeset minut glasbe. V pesmih razberemo vpliv bendov, kot sta Motorpsycho in Pink Floyd, a tudi progresivnega roka King Crimsonov iz sedemdesetih. Očitno je, da so Elder danes glasbeno zrela skupina, ki si zasluži status enega izmed boljših evropskih rok bendov.

Omens

Elder

Psihedelični - progresivni rok

Stickman Records, 2020