Med boljšimi zadnjih desetletij

2000 znakov je očitno premalo, da bi izčrpno predstavil novo ploščo ameriškega benda Tool, se bom pa potrudil. Bendu sem prvič prisluhnil leta 2006. Kaseto mi je posodil najboljši prijatelj: »Vem, da je Kyuss tvoja najljubša skupina, morda pa boš danes spremenil mnenje ...« Na kaseti je bil posnet album 10.000 Days, četrta plošča ameriške prog rok zasedbe Tool. Že po prvih notah mi je bilo jasno, da je to pravi glasbeni biser. Prijatelj je imel (delno) prav, skupina Tool se je v hipu povzpela v mojo »top 5« najboljših bendov vseh časov. V naslednjih mesecih sem kaseto izrabil, jo pokvaril in prijatelju v opravičilo kupil zgoščenko, ob tem pa skoraj obsedeno poslušal preostale tri albume kalifornijskega benda. Iz leta v leto so se pojavljale govorice o novi plošči, izjave članov zasedbe so nas zavajale in varale. Naenkrat je naslov plošče 10.000 Days postal zasmehljiva prerokba: na novo boste morali čakati 10.000 dni. K sreči se napoved ni uresničila, nov album smo dočakali po 4745 dneh – po trinajstih letih so pevec Maynard James Keenan, kitarist Adam Jones, basist Justin Chancellor in bobnar Danny Carrey izdali ploščo Fear Inoculum.

Potrpljenje oboževalcev se je izplačalo! »Običajna« skupina v tako dolgem obdobju izda nekaj albumov, koncertira, predvsem pa se neizogibno razvije, spremeni ... Tool ne. Fear Inoculum je naravno nadaljevanje albuma 10.000 Days. Plošča ima vse značilnosti ameriškega kvarteta: stalno spreminjajoči se ritmi, temne atmosfere, ki vodijo v vzvišena vzdušja, dolgi uvodi, senzacionalne kitare, metronomski bas, »absurdna« bobnarska ritmika, nad vsem pa sublimen Maynardov vokal. Skoraj 90 minut glasbe, mistična izkušnja, ki se začne z uvodno Fear Inoculum – šamanski prolog, za katerim je na vrsti odlična Pneuma, nato pa še Invincible – komadi, ki jih je res težko opisati z besedami. Descending ima daljši kitarski solo za skupaj 13 minut glasbe. Culling Voices se približuje konceptu balade, pesem je bolj umirjena, Maynardov glas pa božanski. Chocolate Chip Trip je petminutna histerija pred češnjo na torti: za album Fear Inoculum si je treba vzeti čas, potrpežljivo vztrajati do konca, do zaključne 7empest, ki v 16 minutah poslušalcu pojasni 30 let kariere.

Fear Inoculum je med boljšimi rok ploščami zadnjih desetletij, rodil pa jo je eden boljših bendov vseh časov.

Fear Inoculum

Tool

Alternativa

Tool Dissectional, Volcano Entertainment, RCA Records 2019