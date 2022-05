Mednarodno srečanje o didaktiki harmonike v spomin na Eliano Zajec

Eliana Zajec (1935–2018) je bila veliko več kot profesorica harmonike: bila je docentka, ki je svojim učencem posredovala ne samo tehniko, ampak tudi elemente glasbene estetike, širok pogled na glasbeno zgodovino, predvsem pa ljubezen do glasbila, ki je dolgo čakalo na javno priznanje in končno dobilo status enakovrednega instrumenta, ki je našel svoje mesto na konservatorijih. Od sedemdesetih let do leta 2000 je Zajčeva poučevala na Glasbeni matici, kjer je vzgojila vrsto odličnih harmonikarjev, med katerimi izstopajo Stefano Bembi, Claudio Furlan, Fulvijo Jurinčič in Corrado Rojac-seznam je nepopoln, kajti v preko tridesetih letih poučevanja so njeni nasveti obogatili celo vrsto harmonikarjev; mnogi so postali člani orkestra Miramar, s katerim je profesorica požela veliko uspehov na prestižnih tekmovanjih: sama je pisala aranžmaje, bila pa je tudi članica mednarodnih žirij in društev docentov, ki so si prizadevali za vključitev harmonike med klasična glasbila. Pobudnica seminarijev, mojstrskih tečajev, cenjena v Italiji in tujini, je svojo ustvarjalnost in energijo razdajala z neusahljivim navdušenjem, dokler se ni uklonila bolezni, ki ji je postopoma strla življenjsko silo. Poleg neštetih aranžmajev je sestavila tudi več učbenikov, ki so jih mnogi profesorji izredno cenili in s pridom uporabljali.

Corrado Rojac je bil njen prvi učenec, ki je iz harmonike diplomiral na konservatoriju v Fermu, kjer je postal tudi docent: poleg zelo uspešne solistične kariere se posveča tudi skladateljevanju, vseskozi pa ohranja hvaležen spomin na svojo mentorico, za katero je na tržaškem konservatoriju Tartini, kjer zdaj poučuje, organiziral mednarodno srečanje o didaktiki harmonike v okviru Bienala Eliana Zajec. Srečanje se bo v dvorani Tartini pričelo v soboto, 21. maja ob 10.30 z uvodnim pozdravom našega harmonikarja, svoje prispevke pa bodo predstavili Patrizia Angeloni, predsednica Nuovo CDMI iz Ancone, Gianni Fassetta za društvo Fa Diesis iz Pordenona, Mirko Ferlan (SCGV Emil Komel), Fulvijo Jurinčič (Glasbena matica), Aleksander Lesar z ljubljanske šole Amarillis, Massimo Pividori za harmonikarsko skupino iz Tarcenta ter Sergio Scappini z milanskega konservatorija Verdi.

Od 15.ure dalje bodo sledili nastopi učencev različnih harmonikarskih šol iz Italije in Slovenije, ki so se udeležili Bienala Eliana Zajec.