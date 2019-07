Če mislite, da imata medved in miška le malo skupnega, da sta njuni poti nezdružljivi, očitno ne poznate Miroslava Košute in njegove zbirke Medved z miško na rami. Ta je spomladi izšla pri ljubljanski Mladinski knjigi in združuje več kot 60 pesmi tržaškega ustvarjalca; čisto nove pesmi, ki jih je Košuta spesnil nalašč za to knjigo in posvetil dogodivščinam miške in medveda, pa tudi take, ki že dolgo razveseljujejo Košutove najmlajše bralce. Pesmi o slonih, mravljah, čukih, mačkah – skratka o živalih. Knjiga Medved z miško na rami s podnaslovom Za najmlajše izbrane in z novimi sladkane je torej nova zbirka (24,99€), istočasno pa tudi antologija Košutovih živalskih pesmi. Igrive, ritmične in rimane pesmi o medvedu in miški so še pred knjižnim izidom zaživele v glasbeno-gledališki postavitvi Slovenskega stalnega gledališča; posrečen otroški kabaret je iz Košutovih verzov ustvaril Tadej Pišek, uglasbil Marjan Peternel, interpretirala pa Vanja Korenč.