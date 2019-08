Mineva pol stoletja od festivala Woodstock

Danes mineva 50 let od slovitega festivala Woodstock. Na tridnevnem festivalu, ki je obveljal za višek hipijevske subkulture, so nastopile številne kasnejše glasbene legende, od Joan Baez, Janis Joplin in Joa Cockerja do skupin The Band ali The Who. Udeležilo se ga je okoli pol milijona oboževalcev.

Med 16. in 18. avgustom, skoraj natanko 50 let po Woodstocku, so v ZDA načrtovali festival v spomin na druženje skoraj pol milijona ljudi na travniku Bethel pri New Yorku, a se organizatorjem ni posrečilo. Ostaja pa vrsta spominov na dogodek, ki se je v zgodovino zapisal kot eden od koncertnih mejnikov, tudi v glasbi sami.