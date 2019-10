Mladi ekstremist bratov Dardenne

Spet brata Dardenne, ki znata vsakič znova šokirati gledalce z izrednim pogledom na dogajanje okrog nas. V devetem celovečercu njune skupne filmske poti se je belgijski tandem zaustavil pri problemu, ki je prav v Belgiji zelo prisoten, a je v resnici skupen celotni zahodni Evropi.

Trinajstletni Ahmed živi v majhnem mestecu blizu Bruslja in predano sledi ekstremnim prepričanjem imama radikalne muslimanske skupnosti. Do nedavnega je bil čisto navaden najstnik; najmlajši sin številne družine, ki je celo pomagal v šolskem centru prav arabskim otrokom. V zadnjih mesecih se je Ahmed spremenil. Po novem se zaradi močnega vpliva verskega voditelja ne želi več rokovati z učiteljico, ker ga je imam prepričal, da je ženska manjvredno bitje. Iz istega razloga Ahmed omalovažuje tudi mamo in sestro, ki ju hkrati obtožuje, da se oblačita nespodobno ... Njegov odnos do »nečistosti« se vedno bolj zaostruje, vse do poskusa umora učiteljice, ki arabščino poučuje s pomočjo pop pesmi, te pa so po Ahmedovem mnenju pregrešne. Mati, brat, sestra a tudi psihologinja, socialni delavci, odvetnik in sodnik skušajo obrzdati njegova skrajna čustva, a trud ne obrodi sadov. Pripoved se v filmu stopnjuje in gledalec se seveda sprašuje, kako daleč bodo mladega Ahmeda prignala njegova radikalna prepričanja ...

Film si je maja v Cannesu prislužil zlato palmo za najboljšo režijo in ima nadvse razpoznavni slog belgijskih bratov, ki v filmih predstavljajo neke vrste socialni realizem. Njuna kamera od vselej zelo od blizu sledi protagonistom, kar gledalcu daje še bolj realističen a tudi neprijeten občutek. Njuni filmi so tako prepoznavni, da jih kritiki označujejo kot »dardennovske« zgodbe, katerih značilnost sta dokumentarističnost, saj vsaj deloma temeljijo na dejstvih, in minimalizem. Njihovi junaki so vselej ljudje iz obrobja.

L’età giovane

Belgija 2019

Režija: Jean-Pierre in Luc Dardenne

Igrajo: Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud in Myriem Akheddiou