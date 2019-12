Mladi naj bodo vidni in slišni. To je vodilo goriški Kinoatelje, da je v sodelovanju s Slovenskimi programi RAI uresničil zanimiv projekt, TV serijo Kontrasti – Mladi se predstavijo, ki jutri zvečer (v nedeljo, 1. decembra) začenja svojo pot na programu Rai 3/bis. Okrog Kinoateljeja se združuje lepa skupina mladih filmarjev in serija je plod njihovega naboja in njihove želje, da aktivno soustvarjajo kulturno pokrajino Slovencev v Italiji, je pred jutrišnjo premiero poudarila producentka Mateja Zorn. Serija želi predstaviti nekatere mlade iz Goriške, Tržaške in Benečije, njihovo ustvarjalnost in poglede na ljubezen, odraščanje, zamejstvo, identiteto, jezik, prihodnost. Mladi so interpreti in mladi so tudi avtorji televizijske serije.

Prva epizoda bo na sporedu jutri (nedelja) ob 20. uri na programu RAI 3/bis (ponovitev bo v četrtek, 5. decembra, ob 20.00). V njej se bosta gledalcem predstavila goriški reper Undefined, »za katerega je edina možna definicija nedefinicija« in Tržačanka Sofia Kafol, ki najraje komunicira v univerzalnem jeziku plesa; pod režijo se podpisuje Jan Devetak, vizualno podobo sta prispevala Daniel Bukovec in Urban Košir, Pietro Cromaz pa je ustvaril uvodno špico.