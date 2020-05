Mladostniška ljubezen za rešetkami

Film Fiore je osrednjo predstavitev doživel pred tremi leti na festivalu v Cannesu, samo par mesecev zatem pa je protagonist celovečerca Josciua Algeri umrl v prometni nesreči. Režiser Claudio Giovannesi se je tudi tokrat posvetil pripovedovanju mlajše generacije, to je storil skozi opis ljubezenskega čustva, ki je tudi priložnost za novo življenje.

Fant in dekle se namreč spoznata v zaporu. Daphne se je znašla za zapahi zaradi ropa, Josh pa že kar nekaj let sedi v poboljševalnici v kraju Casal del Marmo. V mladostniškem zaporu je ženski del strogo ločen od moškega in med zapornicami in zaporniki ni nobenega skupnega trenutka.

Film sledi protagonistki od decembra do pomladi, skozi mesece in letne čase, v katerih ima Daphne zelo slab odnos z ostalimi sojetnicami, a tudi s socialnimi delavkami in pazniki. V istem času pa se temnolaso dekle zelo naveže na Josha, ki mu najprej skuša pomagati pri reševanju ljubezenske zveze z njegovim bivšim dekletom, nato pa z njim vzpostavi dobro prijateljstvo. Njun odnos se med silvestrskim praznovanjem, ko lahko končno fantje in dekleta skupno nazdravijo novemu letu, dodatno utrdi, saj lahko takrat tudi prvič zaplešeta skupaj.

Zaporniška ljubezenska zgodba, ki jo Daphne in Josh doživljata za rešetkami, mora kljubovati celi seriji težav, predvsem pa zelo striktnemu zaporniškemu pravilniku. Film je v dneh, ko so kinodvorane š e vedno zaprte, brezplačno na ogled na spletni strani Raiplay.

Fiore

Italija 2016

Režija: Claudio Giovannesi

Igrajo: Daphne Scoccia, Josciua Algeri, Valerio Mastandrea in Laura Vasiliu