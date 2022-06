Mojca Petaros med finalisti Urške 2022

V Sveti Trojici v Slovenskih Goricah so včeraj ob 50-letnici srečanj pesnikov in pisateljev začetnikov razglasili pet finalistov za finale Festivala mlade literature Urška. Najboljše mlade besedne ustvarjalce je izbral državni selektor, pesnik, prevajalec in urednik Gregor Podlogar.

Med absolutnimi petimi finalisti je tudi mlada Mojca Petaros z Opčin, ob njej pa so se v finale uvrstili še Katja Kožuh iz Škofje Loke, Vid Karlovšek iz Marezig, Ines Tobias iz Maribora in Ema Odra Raščan iz Ljubljane. Ti se bodo potegovali za laskavi naziv uršljana oz. uršljanke 2022. Letošnji zmagovalec, ki ga bodo razglasili v Slovenj Gradcu 14. oktobra, bo nasledil Goričana Alexa Kamo Devetaka, ki je na festivalu slavil lani.

V državno fazo dvajsetih finalistov sta se sicer uvrstili kar dve mladi ustvarjalki s Tržaškega, poleg Mojce Petaros je primorska selektorica Ana Porenta nominirala tudi Ester Gomisel.