»Mojih prvih osemdeset let«

Gospod Leskovar, kako ste? »Za svojih prvih osemdeset sem v redu.«

Začetek telefonskega pogovora z Ladom Leskovarjem ob njegovem osemdesetem jubileju ne bi mogel biti bolj zabaven. Kar je po svoje povsem naravno, saj je Lado Leskovar bil, in je še, kralj slovenske zabavne glasbe, tiste popularne, kot ji sam pravi. Od šestdesetih let preteklega stoletja je s svojim glasom osvojil na tisoče slovenskih glasbenih src. Slovenski okvir je zanj, pevca, kitarista, propadlega pomorščaka in uveljavljenega šansonjerja in novinarja, pretesen. Pel je na prizoriščih, festivalih, koncertih po vsej Jugoslaviji, po takratni Sovjetski zvezi, po drugih vzhodnoevropskih državah, po Franciji, Angliji, Italiji ... Nastopal je po radiu, na televizijskih oddajah. Posnel je na desetine plošč. Tudi filma se ni branil. S svojim glasom je strl veliko ženskih src. Sam meni, hmm ... da se tega ni zavedel. O svojem ljubezenskem življenju pravi: »Jaz sem trikrat srečno ločen in četrtič srečno poročen.«

Vse to je potekalo v objemu njegovega petja. Le zadnji dve leti mu je pandemija onemogočila nastopanje. Do preteklega petka, ko je v Ljubljani nastopil po radiu v živo z Big band orkestrom. V uri je zapel dvanajst pesmi, eno za drugo, kot izziv, da bi ugotovil, ali zna še pet. Glas se je sicer nekoliko spremenil, kot se to z leti dogaja, a ostal je razpoznaven, »njegov«. In na koncu so prisotni in poslušalci lahko priznali, da včerajšnji osemdesetletnik Lado Leskovar zna še pošteno lepo pet, telefonski pogovor pa priča, da je njegov glas še vedno zelo živahen, mladosten.

Kdaj ste dojeli, da boste postali pevec?

V Pomorski šoli v Piranu, kjer sem študiral od leta 1957 do 1961. Tam smo ustanovili ansambel. Najprej sem igral bobne, potem kitaro in pel. To je bil sploh prvi pop ansambel na Primorskem. Vsi ostali so prišli pozneje, šele po letu 1965: Faraoni, Kameleoni ... Peli smo italijanske pesmi, jaz sem bil pa prvi, ki je v Jugoslavijo prinesel ameriško pop glasbo. Pel sem pesmi Paula Anke, Neila Sedake, Elvisa Presleya in prvih Beatlesov. Moderni jugoslovanski pop se je pravzaprav začel v Piranu.

Peli ste pesmi drugih. Zakaj niste sami kaj skomponirali?

Odgovoril vam bom z Menartom: »... ker bil bi slabe volje, da drugi znajo mnogo bolje.«

Obiskovali ste Pomorsko šolo, a niste postali pomorščak. Zakaj?

Pri osemnajstih sem z ladjo Bovec odplul na šolsko plovbo v Ameriko in preplul vzhodno obalo, od Bostona dol. Takrat sem spoznal, da je prava Amerika pri nas doma, spoznal sem ameriško pop glasbo, ki me je prevzela, in prišel tudi do spoznanja, da pomorstvo ni zame. Šolo sem dokončal, vojaščino sem tudi opravil na ladji in končal svojo vojaško pomorsko kariero s činom poročnika fregate.

Kdaj se je začela vaša prava pevska kariera?

Po vojaščini. V Ljubljani sem se vpisal na pravno fakulteto, ker sem se pa moral sam preživljati, sem šel na avdicijo v Hotel Bellevue, kjer so imeli dancing orkester za zabavo gostov. Sprejeli so me in – zanimivo – dobil sem pogodbo za delovno mesto pevca. In tako sem še danes na delovnem mestu pevec.