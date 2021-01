Monumentalni plošči praznujeta 30 let

Glasbeniki, danes ste vi na vrsti. Naj dvigne roko, kdor se ni nikoli preizkusil v igranju komada Don’t Cry na svojo kitaro in kdor ni na svojem klavirju poskušal zaigrati pesmi November Rain. In četudi ne spadate med glasbenike, ste prav gotovo že kdaj prepevali uspešnico Knockin’ On Heaven’s Door. Starejši boste sicer pripomnili, da je avtor komada slavni Bob Dylan: res je, a tistim, ki se počasi bližamo štiridesetim, je verjetno bližja priredba ameriškega benda Guns N’ Roses. Pesem je skupina uvrstila v svoj album Use Your Illusion I, ki je z dvojčkom Use Your Illusion II izšel leta 1991. Plošči praznujeta torej letos okroglih 30 let.

Bendu Guns N’ Roses sem prvič prisluhnil v otroških letih, ko je starejša sestra na domačem kasetofonu zavrtela kaseto, ki ji jo je bila posodila sošolka. Gunsi so se na svetovni glasbeni sceni pojavili v drugi polovici 80. let s prvencem Appetite For Destruction. V obdobju, v katerem je vse bolj kraljevala pop glasba, je pet fantov iz Los Angelesa spojilo hard rock in heavy metal ritme ter na svojevrsten način ustvarilo nov sound, kateremu pravijo tudi street metal. Člani benda so se od vsega začetka striktno držali življenjskega stila, ki sledi načelom »Sex, Drugs and Rock ‘n’ Roll«; po izidu prvenca in prvih glasbenih turnejah je bilo jasno, da bodo kmalu potegnili krajši konec. K sreči so danes še vsi živi in bolj ali manj zdravi, neznosne in predolge glasbene turneje, prekomerno uživanje mamil in alkohola, nezdružljivi karakterji in še marsikaj drugega je vsekakor privedlo do tega, da je bilo leta 1996 glasbenega projekta uradno konec. Neuradno pa se je avantura Gunsev zaključila še prej, in sicer leta 1993, na koncu zelo dolge glasbene turneje (kar dve leti in pol!), s katero je skupina na skoraj 200 koncertih predstavila svoji plošči Use Your Illusion I in II.

Albuma sestavlja 30 pesmi za približno poltretjo uro glasbe. Gre za zelo raznoliki plošči, saj poslušalcem ponujata tako rokerske komade (You Could Be Mine, Get In The Ring, Right Next Door To Hell, Back Off Bitch) kot tudi akustične pesmi in balade (Don’t Cry (v dveh različnih verzijah), Estranged, So Fine, November Rain) ter dobro priredbo uspešnice Live And Let Die angleškega viteza Paula McCartneya. Presenetljiva je tudi dolga Civil War, v kateri fantje kritizirajo pojem vojne, ki »hrani bogate, revne pa pokopava«.

Use Your Illusion I in II sta monumentalni plošči, neke vrste glasbeni epitaf benda, ki si je v rekordnih šestih letih utrl pot iz popolne anonimnosti do planetarne slave, prodal več kot 100 milijonov plošč in nato vse to tudi »zapravil«.

Use Your Illusion I in II

Guns N’ Roses

Hard rock, Glam metal

Geffen Records, 1991

Ocena: ★★★★★