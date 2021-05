Monuments – odličen recept

Islandska rok skupina The Vintage Caravan se vrača z novim albumom. Monuments, že peta plošča mladega benda, je aprila izšla pri nemški neodvisni založbi Napalm Records.

Glasbeni projekt The Vintage Caravan sta leta 2006 v šolskih klopeh ustanovila pevec in kitarist Óskar Logi Ágústsson ter bobnar Guðjón Reynisson. Stara sta bila le dvanajst let! Leta 2011 sta v samozaložbi izdala istoimenski prvenec The Vintage Caravan, leto kasneje pa se jima je pridružil še basist Alexander Örn Númason. Skupina je bila tako z glasbenega vidika popolna in je kmalu nato podpisala pogodbo z islandsko založbo Sena Records. Z njeno pomočjo je še isto leto zagledal luč drugi plošček Voyage. V naslednjih dveh letih je zasedba veliko koncertirala in to ne samo na domačem otoku ampak tudi drugod po Evropi.

Fantje so svoj glasbeni stil v teh letih predelali in ga usmerili v vintage rok, to je v psihedelični rok, ki spominja na tistega iz sedemdesetih let. V njihovih komadih razberemo glasbene vplive starejših skupin, kot so Black Sabbath, King Crimson, Thin Lizzy in Cream, pa tudi novejših bendov, tu mislim na zasedbe Motorpsycho, Graveyard, Orchid in Blues Pills. Ravno z zasedbo Blues Pills je skupina večkrat koncertirala v zadnjih letih in tako dobila priložnost za nastop pred večjimi množicami.

Končno je njihov glasbeni potencial opazila tudi ena izmed večjih metal - rok glasbenih založb v Evropi, nemška Nuclear Blast Records, in bendu ponudila pogodbo. Leta 2015 je tako izšla nova plošča z naslovom Arrival, istega leta pa je Reynissona zamenjal nov bobnar Stefán Ari Stefánsson. Fantje so z novo založbo izdali še album Gateways in leta 2019 nastopili na tolminskem Metaldaysu, kjer so poskrbeli za pravi rokerski spektakel.

Še ne trideset let stari glasbeniki nam letos ponujajo nov glasbeni podvig, ploščo Monuments, tokrat s pomočjo založbe Napalm Records. Fantje so ob vsaki plošči boljši. Začetek je s komadom Whispers izrazito stonerski, še boljša in melodična pa je naslednja pesem Crystallized. Progresivni rok je vedno bolj v ospredju: zelo ritmične pesmi, večkrat izraziti in zahtevni bobni, končni rezultat pa je neverjetno »radijski« in primeren za širšo publiko. Odličen glasbeni recept! Priporočeno ljubiteljem starega roka in pristnih kitarskih rifov, ne bo vam žal.

Monuments

The Vintage Caravan

Psihedelični rok, vintage rok

Napalm Records, 2021