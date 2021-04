Morda bi bila tokrat bolj primerna kratka plošča ...

Skupina The Offspring ima posebno mesto v mojem srcu. Vidna predstavnica tistega pop-pank-roka, ki je razsajal v devetdesetih, mi je bila v najstniških letih med najljubšimi. The Offspring in njihove polbrate Green Day smo vrteli na vseh žurih, presneli vsak njihov cede, prepevali hite ... pa še kratke lase (in na njih pol kile gela) je bilo treba nositi kot pevec Dexter Holland. Z leti se je glasbeno obzorje k sreči razširilo, na vrsto so prišle druge glasbene zvrsti, Offspringi pa imajo še vedno zagotovljeno mesto v moji diskoteki. Zasedba nam letos ponuja novo ploščo z naslovom Let The Bad Times Roll.

Poganjki glasbenega projekta The Offspring segajo v daljna osemdeseta leta. Skupino sta takrat ustanovila pevec Bryan »Dexter« Holland in basist Greg K, imenovala pa se je Manic Subsidal. Leta 1987 sta v bend stopila še kitarist Kevin »Noodles« Wasserman in bobnar Ron Welty, zasedba pa se je preimenovala v The Offspring. Člani skupine so ostali nespremenjeni do leta 2003, v tem obdobju pa so fantje izdali sedem plošč. Med temi so Smash, Ixnay On The Hombre in Americana špica pank rok oziroma pop pank glasbe.

Z novim tisočletjem so se odnosi znotraj benda poslabšali, bobnar Welty je skupino zapustil, glasbena žilica ostalih članov pa je začela usihati. Splinter ni bila ravno najboljša plošča, Rise And Fall, Rage And Grace zadovoljiva, Days Go By iz leta 2012 pa kar klavrna. Od takrat je minilo dolgih devet let, skupino je medtem zapustil še ustanovitelj, basist Greg K, danes pa imamo pred sabo nov plošček Let The Bad Times Roll. Kaže, da je album bil dokončan že pred leti, problemi z bivšo založbo Columbia Records in nato še pandemija pa so izid prestavili za nekaj let.

Nov album je boljši od prejšnjega (slabšega bi bilo sicer skoraj nemogoče posneti), traja malo več kot 30 minut, na njem pa je nekaj dobrih komadov. Hassan Chop je na primer pesem, ki bi jo skupina lahko ustvarila za časa albuma Smash. Tudi The Opioid Diaries in Breaking These Bones sta pristna pank rok komada. Singla Coming For You in Let The Bad Times Roll ostaneta v spominu, a nič več, preostalih 4 ali 5 pesmi pa bi lahko brez zadržkov pustili v studiu. Med temi tudi nepotrebno »romantično« priredbo bendove stare upešnice Gone Away. Kratka plošča bi verjetno bila tokrat bolj primerna.

Let The Bad Times Roll

The Offspring

Pop-pank

Concord Records 2021