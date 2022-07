Moro, izpuščen na svobodo

Pet ur in pol dolgi film Esterno notte, v katerem se je Marco Bellocchio lotil ene izmed najbolj mračnih strani italijanske politike in družbe – ugrabitve Alda Mora –, si je v poletnem času spet mogoče ogledati v celoti. Meseca maja so ga uradno predstavili na festivalu v Cannesu, v kinodvorane pa je tedaj prišel z zamikom in v dveh delih, kakor je bil posnet. Zdaj ga bodo predvajali tudi v tržaškem kinu Ariston, in sicer danes (prvi del), jutri (drugi del), v soboto (prvi del) in nedeljo (drugi del).

Alda Mora pooseblja Fabrizio Gifuni, ki nadvse dobro odigra vlogo, s katero sta se že pomerila Gian Maria Volonté in Roberto Herlitzka. Ob njem v vlogi Morove žene Eleonore nastopa Margherita Buy, papeža Pavla VI. pooseblja Toni Servillo, šefa policije pa Piergiorgio Bellocchio.

Film, s katerim se 82-letni Bellocchio vrača k temi, ki jo je že obdelal pred devetnajstimi leti v svojem filmu Buongiorno, notte, skriva nadvse zanimiv režijski pristop. Na platnu namreč sledimo vsemu temu, kar se dogaja v tistih dneh »na prostem«, izven Morove ječe. Ob politični pripovedi Bellocchio poglobi tudi čustveno in človeško plat tistih, ki se med Vatikanom in Rimom trudijo, da bi Mora teroristi izpustili živega. Zanimiv in bistveno različen od prejšnjega filma pa je Bellocchiov pogled na brigadiste, ki jih tokrat predstavlja v bolj negativni luči in kritično presoja razloge, zaradi katerih se je skupina mladih odločila za oborožen boj proti državi in za ilegalo. Povsem izvirna pa je Bellocchiova ideja o Morovi končni izpustitvi na svobodo, ki ponuja vrsto novih iztočnic o tem, kaj se je spomladi leta 1978 dogajalo v Italiji.

Esterno notte

Italija, 2022

Režija: Marco Bellocchio

Igrajo: Fabrizio Gifuni, Toni Servillo, Margherita Buy in Piergiorgio Bellocchio