Motorpsycho uspešno nadaljujejo tradicijo

Ponovno je pred nami dan v letu, ko se posvetimo najboljši norveški rok skupini vseh časov. Zimzeleni Motorpsycho nam namreč vsako leto podarijo vsaj en nov glasbeni izdelek. Tako je tudi letos: aprila je neodvisna glasbena založba Stickman Records izdala plošček Kingdom of Oblivion.

Pred sabo imamo torej novo ploščo norveških psihedelikov, pravih gurujev svetovne psihedelične glasbene scene. Bend Motorpsycho se je v tridesetletni karieri lotil skoraj vseh glasbenih zvrsti. Hans Magnus »Snah« Ryan in Bent Sæther sta glavna akterja benda – kitara, bas in dvojni vokal že od ustanovitve zasedbe. Za bobni pa zadnja štiri leta sedi Tomas Järmyr. Z njim je bend leta 2017 izdal prvi del tako imenovane Gullvåg trilogije, ploščo The Tower, kateri je dve leti kasneje sledil album The Crucible, lani pa še zadnja The All Is One.

Po trilogiji pa spet nova plošča Kingdom of Oblivion, sedemdeset minut sveže glasbe in kar nekaj akustičnega materiala. Najprej je na vrsti singel The Waning Pt.1&2, tipičen Motorpsycho komad, ki se v peti minuti spremeni v pravi delirij kitar in basa v rokerskem crescendu do konca pesmi. Podobna je tudi naslednja, naslovna Kingdom of Oblivion, nato pa je na vrsti prva akustična skladba. Lady May je v Woodstock stilu dobra večglasna poezija, psych folk, ki spominja na starejše Byrdse.

The United Debased je spet daljša in izrazito rokerska pesem. Sledi edina glasbena priredba albuma, komad The Watcher angleške skupine Hawkwind, akustično pesem, ki jo je leta 1972 podpisal Kralj rokenrola Lemmy Kilmister. Skladba je bila del legendarnega albuma Doremi Fasol Latido. Tokratna priredba pa ni uspela.

Veliko boljša je pesem Dreamkiller, ki se začne akustično, nato pa se fantje hudičevo razpištolijo, preden se spet povrnejo k akustičnim melodijam. Atet je dvominutni instrumentalni intermezzo, nato pa spet progresivni rok, dolg komad At Empirès End, poln akustičnih in električnih kitar ter psihedeličnih rifov. Takih pesmi smo že vajeni, vseeno pa je vsaka drugačna od prejšnje. Bližamo se koncu plošče, kjer nas pričaka heavy akustični folk skladbe The Hunt. After The Fair je drugi instrumentalni intermezzo, pred najdaljšo pesmijo ploščka The Transmutation, v kateri se prepletajo hard rok, stoner in najrazličnejši ritmi. Zaključna Cormorant pa je spet povsem drugačna – umirjena in uspavajoča pesem.

Čez pet mesece bomo stopili v novo leto in, kot tradicija veleva, naj bi bend Motorpsycho že pripravljal nov album ... krasno!

Kingdom of Oblivion

Motorpsycho

Psihedelija, progresivni rok

Stickman Records, 2021