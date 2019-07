Mūn, ob 50-letnici izkrcanja na Luni

Na današnji dan pred petdesetimi leti je lep del tehnično razvitega sveta buljil v televizijske zaslone in spremljal epohalno potovanje treh ameriških astronavtov proti Lunini površini. Bolj sanjavi so pogled upirali proti svetleči beli krogli na nebu in bili tako soudeleženi pri tistem znamenitem »majhnem koraku za človeka, a velikanskem skoku za človeštvo,« kot je svoj prvi korak na Lunini površini označil poveljnik odprave Neil Armstrong.

Natanko 50 let po tistem dogodku bo danes ob 22. uri petnajst gledalcev prestopilo prag male galerije Cavò v Ulici san Rocco (ob muzeju orientalske umetnosti) in se prepustilo performansu Mūn. Pričakali jih bosta lunina svetloba in Ninka – ustvarjalni par, ki ga sestavljata tržaška fotografinja Nika Furlani in grška plesalka Nina Alexopoulou. Dvojica rada spaja elemente fotografije, giba, zvoka in naravnih elementov v zanimivo mešanico, v kateri je plesalkino telo platno, na katerega fotografinja s pomočjo episkopa projicira različne materiale, ki telo obarvajo, mu spreminjajo obliko in iz njega ustvarjajo vsakič nove podobe.

Današnji performans Mūn (produkcija Cuzeoruno za festival Varcare la frontiera #7) je razprodan, ponovili pa ga bodo v soboto, 27. julija, ob 20.30 in 22. uri. Informacije in rezervacije nudijo na spletnem naslovu info@cizerouno.it.