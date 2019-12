Tržaški pisatelj Marko Sosič je tudi ob tokratnem iztekajočem letu posebej za bralke in bralce Primorskega dnevnika napisal izvirno kratko zgodbo. Objavljamo jo v silvestrski, torkovi, izdaji dnevnika pod naslovom Na drugi strani morja.

Marko Sosič (1958) je pisatelj ter filmski in gledališki režiser. Med njegovimi romani so Balerina, Balerina (1997), Tito, amor mijo (2005), Kruh, prah (2018), med njegovimi dokumentarnimi in igranimi filmi pa Karmela (2019), Komedija solz (2016), Portret: Mario Magajna (fotograf) (1996).