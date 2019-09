Na poti s šestimi zaporniki

Šest mladih zapornikov, 50 etap in 900 kilometrov. To so sestavine dokumentarne televizijske nadaljevanke BOEZ – Andiamo via, ki bo od 2. do 13. septembra na sporedu ob 20.20 na tretji državni mreži Rai. Vsebina in format sta za italijanski televizijski prostor nedvomno inovativna, prav tako tudi tovrstni način ponovnega vključevanja kršilcev zakona v družbo – zato ga je podprlo tudi pravosodno ministrstvo. Podobna »romanja« pa so v nekaterih evropskih državah, na primer v Belgiji in Franciji, že stalnica: hoja kot priložnost za spremembo, prevzgojo, spoznavanje in premagovanje svojih napak. Režiserka in scenaristka Roberta Cortella, Rimljanka, rojena v Furlaniji, je zanje izvedela preko belgijske neprofitne organizacije Oikoten. »Od leta 2006 spoznavam dinamiko in način tovrstnih potovanj, ki mlade s težavno preteklostjo izrujejo iz kriminalnih krogov, jim poverijo novo družbeno vlogo in v njih zasadijo seme spremembe. Naš BOEZ pripoveduje o uresničitvi sanj: sanj o eksperimentiranju tega družbenega projekta tudi v Italiji, sanj šestih mladih, ki so za dva meseca pustili za seboj svoj družbeni kontekst in šli na pot novega samozavedanja, sanj o televizijskem projektu, ki naj se je poglobi v realnost in mlade nagovori brez sprenevedanja.«