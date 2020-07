Na poti z Agnes in JR

Eden najbolj simpatičnih filmov zadnjih let, je prisrčni on the road dokumentarec Visages villages (O ljudeh in vaseh), ki nam ob popotovanju dveh zelo različnih, a hkrati tudi podobnih umetnikov, pripoveduje zgodbo v sodobni Franciji. JR (1983) je tisti fotograf, ki je pred leti prekril stene francoskih mest z ogromnimi kolaži, »gigantografijami« svojih pravkar posnetih slik. Agnes Varda (1928–2019) pa je prav gotovo najznamenitejše žensko ime francoskega filma.

Kljub veliki starostni razliki, imata Agnes in JR cel kup podobnih interesov, predvsem pa ju druži sla po svobodnem izražanju, ki ju je tokrat spravila v isti avtomobil in na skupno pot. Predvsem pa ju prepričala, da štiriročno posnameta film ob vožnji »po dolgem in počez« po Franciji, od Normandije do pristaniškega mesta Le Havre, od Provanse seveda vse do Pariza, kjer se je njuna skupna pot tudi začela. Vse to mimo prostranih kmetijskih zemljišč in kmečkih zaselkov, ki skrivajo čudovite krajine in hkrati zagotavljajo življenje v stalnem stiku z naravo. To je seveda za JR-a, ki velja za urbanega umetnika, velika novost; za Agnes pa povratek h koreninam in času, ko je delovala med skupino umetnikov francoske Nouvelle Vague.

Na poti svojevrstni par sreča celo galerijo obrazov, ljudi, a tudi zgodb. Takih, ki pripovedujejo predvsem o preteklosti, o poklicih, ki gredo v pozabo, in o tradicijah in pravicah, tudi delavskih, ki niso več aktualne.

Prepričljivi filmski pas de deux, ki je v preteklosti že prevzel najprej francosko in evropsko, potem pa še ameriško občinstvo, je ponovno na sporedu tržaškega kina Ariston – tokrat v njegovi virtualni dvorani, kar pomeni, da si ga lahko v teh dneh ogledata tudi v domačem naslonjaču (več informacij na spletni strani www.aristoncinematrieste.it).

Visages villages

Francija 2017

Režija: Agnes Varda in JR