Na spletu kar 10 slovenskih filmov

Čas, ki so ga mnogi prisiljeni preživeti doma, je po zaslugi Slovenskega filmskega centra nekoliko manj monoton. V času razglašene epidemije in v duhu gibanja #ostanidoma ali #jazostanemdoma nam namreč slovenski filmski ustvarjalci v okviru akcije Vsi (filmi) doma iz tedna v teden podarjajo na ogled izbor svojih filmov. Slovenski filmski center (SFC) je danes objavil dostop do desetih novih filmov. Od tega so štirje igrani celovečerci in šest kratkih animiranih filmov.

Potem ko si je bilo v spomin na preminulega igralca Petra Musevskega prejšnjo soboto mogoče ogledati izredno projekcijo filma Vsi proti vsem v režiji Andreja Košaka (zaradi velikega zanimanja so projekcijo ponovili v nedeljo), bodo ves teden na spletni strani Baze slovenskega filma ponudili na ogled še en film, v katerem nastopa Musevski – film z begunsko tematiko Rezervni deli iz leta 2003 v režiji Damjana Kozoleta. Musevski je na tedanjem 6. Festivalu slovenskega filma v Celju prejel vesno za najboljšega igralca za vlogo Ludvika Zajca, prejel je tudi nagrado revije Stop za igralca leta za taisto vlogo. Film je na tem festivalu prejel tudi vesno za najboljši celovečerni film, fotografijo in glasbo. Tudi sicer je bil film večkrat nagrajen, med drugim je bil uvrščen tudi v tekmovalni program Berlinala.

Musevskega je mogoče videti tudi v kratkem igranem filmu režiserke Maje Weiss iz leta 2004 Child in time, ki se je leta 2005 uvrstil v tekmovalni program kratkih filmov na Berlinalu. V filmu igrajo še Polona Juh, Metod Pevec, Gregor Potočnik in Anja Vodušek.

Od kratkih filmov si je v domačem kinu mogoče ogledati kratke animirane filme Pot (1986), Oblast (1988) in Petindvajset let potem (2014) režiserja Zdravka Barišića. Na ogled pa sta tudi študijska projekta AHA.OK (2015) režiserke Ester Ivakič in Abuzz (2014) v režiji Nike Lemut.

V mladinskem programu je še do srede na ogled mladinska uspešnica Gremo mi po svoje režiserja Mihe Hočevarja, ki je bil leta 2010 najbolj gledani slovenski film. Vse do 29. marca pa si je mogoče ogledati tudi nadaljevanje taborniških avantur Gremo mi po svoje 2 iz leta 2013; v obeh igra tudi nekdanji član Slovenskega stalnega gledališča Luka Cimprič. Režiserka Maja Weiss je zastopana tudi s celovečercem Instalacije ljubezni iz leta 2007, v katerem nastopajo Bernarda Oman, Igor Samobor in Brane Završan. Na voljo je tudi legendarna romantična komedija Petelinji zajtrk iz leta 2007 režiserja Marka Naberšnika po literarni predlogi istoimenskega romana Ferija Lainščka – v glavnih vlogah nastopajo Vlado Novak, Primož Bezjak, Pia Zemljič, hrvaška pop zvezda Severina ...

Izbor slovenskih filmov domači ustvarjalci in ustvarjalke podarjajo na ogled v sodelovanju s SFC, Bazo slovenskih filmov in Filmoteko, zavodom za širjenje filmske kulture. Spored bogatijo vsak ponedeljek in četrtek, filmi pa so dostopni sedem dni. O novostih akcije Vsi (fimi) doma obveščajo po kanalih Baze slovenskega filma, SFC in na družbenih omrežjih. Aktualni spored in dostop do filmov je na voljo tudi na spletni strani www.bsf.si.