»Na trgu preživi, kdor zna razmišljati vnaprej«

Giovanni Baldini in Luca Delle Donne sta že dolgo uveljavljena v tržaškem glasbenem okolju. Prvi je pri komaj osemindvajsetih letih pritegnil pozornost kot umetniški vodja koncertnega društva Società dei concerti, slednji pa je izjemen pianist, tako da ga je klavirska pot ponesla celo na Japonsko in Kitajsko. Glasbenika veže nesmrtna ljubezen do nemškega skladatelja Ludwiga van Beethovna, zato sta leta 2015 ustanovila glasbeni festival Primavera beethoveniana (Beethovnova pomlad), ki je svoj sloves utrdil s pomočjo mednarodnih sodelovanj, širjenja glasbenega znanja in novih koncertnih formatov. Letošnja edicija je po sili razmer odpadla, zato sta organizatorja pripravila alternativno prireditev z naslovom Trieste Music Festival 2020. Klasična glasba se tokrat odpira tudi drugim žanrom, posebnost pa je tudi ta, da izvajalci nastopajo brez publike v priljubljenih lokacijah v Trstu in okolici. Doslej so posneli šest koncertov, ki si jih je med 30. avgustom in 4. oktobrom 2020 možno ogledati na televizijskem kanalu Telequattro in na socialnem omrežju Facebook. O festivalu smo se pogovorili s soustanoviteljem festivala Giovannijem Baldinijem.

Kako se je porodila zamisel za Trieste Music Festival 2020?

Zanjo sva se soglasno odločila s sodelavcem Luco Delle Donne. Prijavila sva se na deželni razpis in pridobila finančna sredstva za šesto edicijo festivala Beethovnova pomlad – nameravala sva izvesti Beethovnovo Deveto simfonijo, toda razmere nam tega niso dovolile. Razmišljala sva, kako bi lahko pomagala izvajalcem, ki jih je koronavirus še najbolj prizadel, in obenem dosegla čim večje število poslušalcev. Odločila sva se, da publiki podariva video posnetke, ki se dotikajo različnih glasbenih žanrov in so dostopni brezplačno, saj vemo, da je karantena marsikje pustila hude ekonomske posledice. Dežela naju je pri tem podprla, zato sva kontaktirala šest izvajalcev oz. skupin, ki delujejo znotraj Furlanije - Julijske krajine, in se usmerila na klasično glasbo, jazz, blues, swing, irsko ljudsko glasbo in rock-pop glasbo. Obenem sva želela ovrednotiti nekatere kraje v tržaški pokrajini in sva jih zato izbrala za koncertna prizorišča. Šest mini koncertov si je trenutno možno ogledati vsako nedeljo ob 20. uri na televizijskem kanalu Telequattro.

Doslej je skupina Wooden Legs nastopila na Repentabru, pianist Luca Delle Donne pa v vili Bonomo. Kaj nas še čaka?

Rad bi omenil nekaj zanimivega: vsak glasbenik in zlasti vsaka skupina ima na razpolago vsaj eno ali dve lokaciji. Skupina Les Babettes je na primer nastopila v kavarni San Marco in na razgledni ploščadi v Zabrežcu. Glasbo smo skušali prinesti v nenavadne, a zelo lepe in priljubljene kraje, da bi ljudje razumeli, kako predstavljeni žanri ne sodijo le v koncertne dvorane. Poleg tega skušamo pritegniti pozornost poslušalcev in vzbuditi njihovo radovednost, da se vsakič sprašujejo, kje se bo odvijal naslednji koncert. Nocoj bo na vrsti rock-pop skupina Feel, ki izvaja uspešnice Robbieja Williamsa.

V spodnjem videoposnetku si lahko ogledate promo video za koncert Luce Delle Donne, ki je bil na sporedu 6. septembra. Celotni koncerti pa so na voljo na Facebook strani ProgettiAmo Trieste.