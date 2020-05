Nagrade osvetljevalcem otroških zgodb

Novinarji kot priče in pričevalci, opazovalci in pripovedovalci zgodb. Povečini, žal, temačnih. Ki pa jih ravno članki, reportaže, fotografije osvetljujejo in postavijo pred oči javnosti. Novinarski poklic naj bi dajal besedo tistim, ki je običajno nimajo. Mednarodna novinarska nagrada Marco Luchetta jo že sedemnajst let daje otrokom. Včeraj je žirija, ki ji predseduje Raieva dopisnica iz Pekinga Giovanna Botteri, razglasila imena petnajstih finalistov, ki se potegujejo za nagrade v petih različnih kategorijah.

Za nagrado Miran Hrovatin se letos potegujejo španski fotoreporter Cesar Dezfuli s fotografijo migrantov na Sredozemskem morju (objavil francoski Le Monde), Andrea Frazzetta s fotografijo iz poplavljenega Bangladeša, kjer otroci in odrasli iščejo opeke v blatu (New York Times) in španski freelancer Josè Manuel Lopez, ki je nagrado že prejel leta 2015 in bil kmalu nato ugrabljen v Sirij – tokrat nas popelje v taborišče Serdadht, kjer v bednih razmerah živi skupnost Jazidov (Tam Tam Press).

V kategoriji televizijskih prispevkov (nagrada Luchetta) se za nagrado potegujejo Perrine Bonnet z reportažo (za France2) o tajskih otrocih-bokserjih, žrtvah stav in neusmiljenih sodnikov, Pumza Fihlani, ki je za BBC News dokumentirala sodni sistem na Madagaskarju, kjer otroci tvegajo večletne zaporne kazni za minimalne prekrške, in Sara Giudice, ki je za oddajo Piazza Pulita (La7) dokumentirala nevarno potovanje mladoletnih beguncev po tako imenovani balkanski poti. Med avtorji reportaž (nagrada Saša Ota) je žirija izbrala Fabia Mancinija (Doc3/Rai3) za prispevek o generaciji »Hikikomori«, najstnikih, ki zapustijo realni svet, da bi življenje preživljali v virtualnem. Za nagrado sta nominirana tudi Francesca Mannocchi (PropagandaLive/La7) za prispevek o najmlajših žrtvah državljanske vojne v severnem Jemnu in Adnan Sarwar (Channel 4) z reportažo iz geta Cape Flats v Južni Afriki, kjer je v zadnjem letu umrlo 279 otrok.

Med italijanskimi tiskanimi mediji se za nagrado Luchetta potegujejo Davide Frattini (Sette/Corriere della Sera) z reportažo o palestinskih otrocih, ki kopljejo po nezakonitih odlagališčih odpadkov, Nello Scavo (Avvenire) z zgodbo malega Simbe, ki ga je ladja Mare Jonio rešila sredi Sredozemlja in danes živi z mamo v Turinu, in Ilaria Romano (Italia Caritas in Internazionale) z reportažo o afganistanskih otrocih, oropanih otroštva. Med tujimi časopisnimi hišami (nagrada D’Angelo) pa so nominirani Jason Burke (The Observer) z reportažo iz obubožanega Zimbabveja, Morgane Le Cam (Le Monde) z zgodbami otrok, ki so prisiljeni se vojskovati v Maliju, in Antonio Pampliega (El Indipendiente) z zgodbami deklic, ki jih v Afganistanu silijo v poroke in v primeru bega obtožijo kot kriminalke ...

Zmagovalci bodo znani v prihodnjih tednih.