Najbolje se znajde v kompoziciji

Slavko Avsenik mlajši je akademski skladatelj, pianist, aranžer, producent in urednik. Odraščal je v družini legendarnega Slavka Avsenika, katerega dediščino nadaljuje tudi hišni ansambel Avsenik iz Begunj, ki bo v nedeljo ob 20.30 nastopil v Dolini. Pogovorili smo se o njegovi glasbi in družini, novih tehnologijah in doživljanju pandemije.

Koronavirus je močno zagrizel tudi v svet glasbe. Kako ste doživljali pandemijo, lock down in vse spremembe, ki jih je ta prinesla v naša življenja?

Bilo je sorazmeroma mirno obdobje, označevali pa so ga ukrepi, ki smo jih pač vsi doživljali. Po navadi delam doma, ukvarjam se s kompozicijo in posebnih sprememb v zvezi z mojim delom ni bilo. Doletela nas je seveda splošna skrb in čakanje na izboljšanje pandemičnega stanja. Med pandemijo se je pokazalo, kako so pomembni medsebojni stiki in tudi svoboda gibanja. Moja soproga Tamara, ki se ukvarja z založbo Avsenik in dela od doma, ni doživela večjih sprememb, medtem ko sta na primer sin Blaž in nečak Sašo, ki veliko nastopata, doživela to obdobje čisto drugače, saj so se vse dejavnosti v živo prekinile. To je čas za delo na sebi, za ustvarjanje, razmišljanje. Bilo pa nam je hudo, ker nihče ni vedel, koliko bo ta situacija trajala. Sedaj vidimo že svetlobo na koncu tunela, ne vemo pa še, ali je resnična.

Vaša ustvarjalnost zajema širok spekter glasbene kompozicije in zvočnega oblikovanja z digitalno glasbo. Ustvarili ste glasbo za več filmov, televizijskih oddaj, oglasov in priredb. Je bolj enostavno ustvariti kratko glasbo za reklamo ali daljšo za film?

Vse je enako težko in enako lahko. Trenutno končujem glasbo za gledališko predstavo in tako delo mi vzame mesec ali dva. Vstopam pa tudi v pisanje opere, kar pričakujem, da bo trajalo kar pol leta. S pisanjem melodij za reklame se ne ukvarjam več, ampak ko sem se, so me včasih poklicali ob osmih zvečer in je bilo treba do osmih zjutraj oddati glasbo. Vse pa je seveda povezano z navdihom in za enkrat s tem nimam posebnih problemov.

V kateri glasbeni vlogi se najbolje znajdete?

Če se ozrem nazaj v 40-letno obdobje delovanja, prav gotovo v kompoziciji. Z aranžmaji sem pred nekaj leti prenehal. Kar pa še delam, so aranžmaji očetovih skladb in v okviru družinske glasbe bom to delal še dolgo, saj je to del mene.