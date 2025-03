Najboljši italijanski rok zadnjih 20 let

Skupina Il teatro degli orrori je danes spet aktualna. Bend se namreč v teh dneh mudi na krajši italijanski turneji – devet v glavnem razprodanih nastopov. Na oder pa se kvartet vrača po dolgih devetih letih, od tistega leta 2016, ko je bilo članom benda po nekem koncertu jasno, da je zgodbe konec. Preveč notranjih trenj, preveč nevoščljivosti, preveč egocentrizma, skratka – vsega preveč. Od takrat so fantje šli vsak po svoje. Eni so nadaljevali glasbeno pot z drugimi projekti, drugi so se posvetili gledališču, poeziji, družini.

Ko pa sem v sredo v Padovi ponovno videl bend na odru, je bilo, kot da bi se čas ustavil. Urini kazalci so skočili nazaj deset in več let in prepričan sem, da je večina gledalcev v razprodanem klubu doživljala podobne občutke kot jaz. Energija, ki jo italijanski kvartet še vedno sproža, je neverjetna! Njihovi izrazito politično in socialno obarvani komadi so danes (žal) še aktualni. Skupina pa ostaja najboljši glasbeni proizvod italijanske rok scene zadnjih dvajsetih let, pa naj mi razni Måneskin in podobni ne zamerijo ...

Ni ga benda, kot je Il teatro degli orrori, in medtem ko sem očarano buljil v njihov sredin nastop, prepeval komade Compagna Teresa, Carrarmatorock in La canzone di Tom, sem se zamislil nad dejstvom, da je od bendovega prvenca minilo že osemnajst let. Album Dell’impero delle tenebre je izšel leta 2007, danes pa nam neodvisna založba La Tempesta Dischi ponuja nov ponatis v dveh rdečih vinilkah.

Plošček je takrat vlil svež zrak v zaspano in močvirnato italijansko sceno. Pogumno in agresivno delo, prava rok opera v enajstih dejanjih. Pevec in glavni tekstopisec Pierpaolo Capovilla je prepeval oziroma bolje rečeno deklamiral v italijanščini, potem ko je v prejšnjem glasbenem projektu One Dimensional Man v glavnem pel v angleščini. Ob njem so skupino sestavljali (in jo še danes) »naš« tržaški bobnar Francesco Franz Valente, kitarist Gionata Mirai in basist Giulio Favero. Sound je bil izrazito bojevit, poln distorzij kitar, z večkrat histeričnimi bobnarskimi ritmi in z gledališkim pristopom karizmatičnega Capoville. Besedila so obravnavala italijansko politično sliko in družbeno stanje revnejšega dela sveta nasploh ter teptanje njegovih pravic. Izguba identitete v komadu L’impero delle tenebre, vojna hinavščina v pesmi Carrarmatorock, ciničen pogled na vero v skladbi Dio mio, na koncu pa še češnja na torti – žalostna, a prekrasna rokerska balada La canzone di Tom v spomin na preminulega prijatelja.

Kdo ve, če je tako uspešna turneja dala fantom novega elana in moči za nove komade. Upamo, da je. Italijanska glasbena scena nujno potrebuje Il teatro degli orrori.

Dell’impero delle tenebre

Il teatro degli orrori

Alternativni noise rok

La Tempesta Dischi, 2007