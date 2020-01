Najboljši je Bashtata

Najboljši film 31. Tržaškega filmskega festivala je Bashtata (Oče) Kristine Grozeve in Petra Valchanova. Filmu bodo nocoj na odru gledališča Rossetti podelili nagrado Trst, vredno 5000 evrov, jutri ob 20. uri pa si ga bo mogoče ponovno ogledati v gledališču Miela. V središču bolgarsko-grške produkcije je absurdno potovanje očeta in sina, ki se podata na pot po smrti mame in žene Valentine. Dan po njeni smrti namreč odkrijeta, da žena še vedno telefonari sosedu ... Gre za prikazen? Tehnični zaplet? Oče in sin se odpravita na bizarno potovanje, na katerem skušata obdelati travmo izgube, istočasno pa ponovno postaviti na noge njun odnos.

Med dokumentarci je slavil madžarski film A létezés eufóriája (Evforija eksistence), ganljiva pripoved režiserke Réke Szabó o trdoživi Evi Fahidi, nekdanji taboriščnici, danes pa protagonistki gledališko-plesnega performansa o njenem življenju. Beloruski film Lake of happiness, pod katerega se podpisuje Aliaksei Paluyan, pa je zmagovalec med kratkometražci.