Najbrž eden izmed boljših albumov leta

Angleška skupina Archive je glasbeni kolektiv, v katerem se že petindvajset let vrstijo najrazličnejši glasbeniki. Bend se po šestih letih vrača na sceno z novim glasbenim materialom, pred nekaj tedni je namreč zagledal luč nov album Call To Arms & Angels.

Archive sta v prvi polovici devetdesetih let ustanovila basist in pianist Darius Keeler in kitarist ter bobnar Danny Griffiths. Fanta sta se spoznala v londonskih klubih, v katerih je takrat prevladovala elektronska glasba in nova glasbena zvrst, tako imenovani trip hop. Glasbeni trend je sicer nastal v Bristolu, glavni predstavnici nove zvrsti pa sta takrat bili zasedbi Massive Attack in Portishead, poleg niju pa tudi pevec in glasbeni producent Tricky. Trip hop sestavljajo elementi elektronske glasbe, dub, hip hop, rok, ponekod pa tudi funk in soul ritmi. Keeler in Griffiths sta se kmalu navdušila nad novo glasbeno sceno in leta 1996 izdala prvenec Londinium. V naslednjih letih se je trip hop skupine Archive počasil spremenil v trip pop, njen sound pa so obogatili tudi rok ritmi in veliko psihedelije. Glasbeni projekt se je spremenil v kolektiv, v katerem se je že zvrstilo veliko glasbenikov in pevcev. Archive so z vstopom v novo tisočletje zasloveli na svetovni ravni, danes pa veljajo za enega izmed najbolj glasbeno kompleksnih bendov. Po šestih letih od zadnjega albuma The False Foundation, med katerimi so se člani benda posvetili drugim projektom, izdali zbirko uspešnic 25 in akustične različice v ploščku Versions, imamo danes pred sabo skoraj dve uri dolg album Call To Arms & Angels. Dolžina nove plošče je v nasprotju z današnjim trendom, v katerem trajajo albumi največ tri četrt ure, sicer pa Archive nikoli niso sledili glasbenim trendom.

Glavne obravnavane tematike so posledice, ki jih je za sabo pustila covid-19 pandemija, porast desničarskih skrajnežev, nemir in negotovost, ki preganjata mlade, in napetost v družbi nasploh. Fear There And Everywhere je na primer kritika nekaterim medijem, ki so med pandemijo širili strah med prebivalstvom, Freedom je klic svobode ob koncu epidemije. Pesem The Crown je neke vrste trance-rock, ki spominja na najbolj psihedelične Pink Floyde. Večkrat imamo v komadih kar triglasno petje, skratka gre za zelo zanimivo in hrkati zahtevno ploščo, polno elektronskih efektov, psihedelije, a tudi popa, trip hopa in liričnih simfonij. Atmosfere so v glavnem temačne in melanholične, nekje v daljavi pa se le vidi luč na koncu tunela ... Zelo verjetno eden izmed boljših albumov leta!

Call To Arms & Angels

Archive

Electro prog rock, space pop, ambient

Dangervisit Records, 2022

Ocena: ★★★★, 1/2