Najlepša vstopnica v glasbeni svet

Glasbeni pravljični svet: tako sta Slovensko stalno gledališče in Glasbena matica naslovila predstavo, namenjeno predvsem malčkom iz vrtcev in osnovnih šol, ampak prijetno in zabavno tudi za tiste, ki so se od otroštva že zdavnaj poslovili. Živalski karneval (Le Carnaval des animaux) je Camille Saint-Saens spisal leta 1886 in ga predstavil samo ožjemu krogu prijateljev na pustni zabavi ter zapovedal, da se partiture ne sme javno izvajati do njegove smrti – kar se nam še dandanes zdi čudno, kajti spisana je s fantazijo, okusom in ironijo, ki sicer otrokom ni vedno neposredno dojemljiva, zato pa je igralka Slovenskega stalnega gledališča Nikla Petruška Panizon poskrbela, da je pravljica postala ne samo razumljiva, ampak tu pa tam tudi interaktivna – ko so otroci klicali in priklicali sramežljivega klarinetista, ko so zakorakali in zarjoveli kot sam Kralj Lev, vseskozi pa sodoživljali predstavo, ki je nastala po zamisli Claudie Sedmach z veznim besedilom Jane Drassich in pod glasbenim vodstvom Igorja Zobina.

Živalski karneval je skupaj s pravljico Sergeja Prokofjeva Peter in Volk nekaj najlepšega, kar lahko ponudimo otrokom kot vstopnico v svet glasbe, zato lahko brezpogojno pohvalimo pobudo, ki je na premiero privabila trume otrok ter jim bo še ves teden v veliki dvorani tržaškega Kulturnega doma v slabi urici pričarala magijo glasbe in besede.