Napočil je ... Zeit

Napočil je čas, da ponovno prisluhnemo nemškemu kultnemu bendu Rammstein. In ravno »čas« oziroma Zeit je naslov novega ploščka, ki ga je berlinska skupina izdala prejšnji teden.

Rammstein so svojo kariero začeli v prvi polovici devetdesetih, ko je v Berlinu vse dišalo po »novem«. Zasedba nosi ime po nemškem mestu Ramstein in tamkajšnji letalski bazi, kjer se je leta 1988 zgodila tragična letalska nesreča. Poleg kitarista Kruspa sestavljajo bend od samega začetka še pevec in glavni avtor besedil Till Lindermann, drugi kitarist Paul Landers, basist Oliver Riedel, pianist Christian »Doctor Flake« Lorenz in bobnar Christian »Doom« Schenider. Skupina usklajuje trdo, metal glasbo z elektronskimi efekti in je danes ena vidnejših predstavnic tako imenovanega industrial metala oziroma nemške različice Neue Deutsche Härte. Besedila piše Lindermann izključno v nemškem jeziku.

Zasedba je z leti zaslovela ne samo zaradi uspešnih komadov, temveč tudi zaradi spektakularnih nastopov, na katerih vedno poskrbi za fenomenalno scenografijo, uporablja veliko različnih ognjemetov in celo metalce plamenov, člani pa nosijo provokativne kostume. Bend je na začetku kariere bil pod vplivom slovenske skupine Laibach, ti pa so se Rammsteinom poklonili leta 2004 s priredbo pesmi Ohne Dich.

Po istoimenskem albumu Rammstein, ki je izšel pred tremi leti, imamo danes pred sabo nov glasbeni izdelek – Zeit. Za promocijo plošče so člani benda poskrbeli za pravo senzacijo. Marca se je namreč začel natečaj za oboževalce, da odkrijejo enajst časovnih kapsul (Zeit Capsules). Vsaka izmed kapsul je bila skrita na drugi lokaciji po svetu, vsaka pa je tudi predstavljala eno izmed skladb z novega albuma. Kdor je našel kapsulo, je odkril naslov skladbe in nagrade, vključno z vstopnicami in s potovanjem na koncert skupine. Marca je bend objavil tudi prvi single Zeit; gre za analizo neizprosnega minevanja časa, z naslednjim Zick Zack pa so Lindermann in ostali zadeli v črno, z radiu prijaznim refrenom, ki poslušalcu ostane v spominu. Na plošči je še cel kup dobrih skladb, na primer hitrejša OK, agresivna Angst in zaključna Adieu. Auf Wiedersehen, Rammstein!

Zeit

Rammstein

Neue Deutsche Härte, industrial metal

Vertigo/Capitol/Rammstein GBR, 2022