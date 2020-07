»Narodni dom naj ne postane simbol našega kulturnega izginotja«

»V meni se danes nalaga veliko misli in podob v zvezi s kulturnim bogastvom, ki ga v tržaški kolektivni zavesti predstavlja Narodni dom. Pri tem niso izvzeta vprašanja, izzivi in strahovi, ki jih odpira Fabijanijeva mojstrovina ravno v trenutku, ko naj bi se vrnila v roke slovenski tržaški skupnosti. Izzivi in strahovi se v meni sicer ciklično rojevajo in izginevajo, so pa tudi trenutki, ko bi žal najraje pozabil na simbolno stavbo nekdanjega centra tržaškega duha, ki s svojim razsvetljenim konceptom, a tudi s trpko zgodovino, opredeljuje, zaznamuje in postavlja pred zahteven izziv mnogotere odločitve tržaških Slovencev, ki bomo tako ali drugače zapečatili njeno bodočnost.«

Tako se začenja daljše razmišljanje pisatelja in režiserja Marka Sosiča ob stoletnici požiga tržaškega Narodnega doma in začetku njegovega vračanja Slovencem. »Ne smemo dovoliti, da bi se izziv, ki ga predstavlja Narodni dom, izjalovil in tako postal simbol našega kulturnega izginotja,« je jasen tržaški pisatelj.

Sosičevo razmišljanje si lahko v celoti preberete v torkovi izdaji dnevnika.