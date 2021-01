Narodni dom »superstar«

Katere knjige so šle lani najbolje v prodajo v Tržaškem knjižnem središču in po katerih knjigah so najpogosteje segli člani in članice Narodne in študijske knjižnice?

Vezna nit lestvice najbolj prodajanih knjig je preteklost. Izbira krajevnih založb – Mladike in Založništva tržaškega tiska –, da stavijo na nekatere lanske pomembne obletnice, se je odlično obrestovala. Zgodovinski vodnik Narodni dom, ki sta ga za ZTT uredila Martina Kafol in Ace Mermolja, je najbolj prodajana knjiga leta, dobro pa je šla v prodajo tudi njegova italijanska različica. Črni obroč, roman Marija Čuka o požigu Narodnega doma, se je uvrstil na drugo mesto, obenem pa je to tudi knjiga, po kateri so najpogosteje segli obiskovalci Narodne in študijske knjižnice. Na tretjem mestu najbolj prodajanih knjig je zgodovinska monografija Jožeta Pirjevca Partizani (Cankarjeva založba).

Izbire obiskovalcev NŠK so bolj usmerjene v leposlovje, med najpogosteje izposojenimi knjigami je zelo veliko sodobnih romanov – zanimivo – izključno slovenskih avtoric in avtorjev: ob Čukovem Črnem obroču na primer še Cerkev Avgusta Demšarja in Luciferka Svetlane Makarovič. Med mlajšimi obiskovalci so priljubljeni tudi prevodi tujih del, najbolj izposojena knjiga (a kdo ve, če tudi najbolj priljubljena) pa je zbirka morskih pustolovščin Bratovščina Sinjega galeba Toneta Seliškarja.